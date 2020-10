Česká televize (ČT) v reakci na zavedení distanční výuky vrací od čtvrtku do svého vysílání vzdělávací pořad pro žáky prvního stupně základních škol UčíTelka. Pořad, který žákům pomáhal s učivem po přerušení výuky, si od zahájení jeho vysílání v polovině března do 19. června pustilo na 600 tisíc dětí. ČT uvedla 66 epizod, celkem bylo odvysíláno téměř 340 televizních vyučovacích hodin. ČTK o tom dnes informovala mluvčí televize Karolína Blinková.

Zavřené školy, distanční výuka dětí. | Foto: Shutterstock

"Vracíme do vysílání pořad UčíTelka, který sledovalo každé třetí dítě ve věku šest až deset let. Nezapomínáme ani na handicapované spoluobčany a společně s posílením aktuálního zpravodajského servisu jsme také okamžitě rozšířili tlumočení do znakového jazyka. Program ČT3, který jsme experimentálně spustili v březnu, je stále v provozu a pomáhá seniorům překlenout dobu, kdy je třeba omezit setkávání. A v neposlední řadě se chystáme opět živě vysílat nedělní bohoslužby," sdělil generální ředitel ČT Petr Dvořák.