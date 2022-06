Kdesi ve dvacetitisícovém městě na území České republiky se nachází malá firma, která před několika týdny zaujala média svým nákresem bojového dronu, jehož slíbila dodat na Ukrajinu poté, co si ji jako výrobce a dodavatele vybral tým projektu Zbraně pro Ukrajinu, provozovaný iniciativou We Must Act! na podporu bojující Ukrajiny. Jde spíše o manufakturu než továrnu, jak jsem se sám přesvědčil.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkTým zaměstnanců firmy v současné době připravuje zejména pětikilogramové bezpilotní letounky, které mají ve špičce hlavici s kumulativní náloží a fungují tak jako takzvané kamikaze drony, tedy bezpilotní prostředky, které jsou samy o sobě improvizovanou zbraní. Tento typ se jmenuje Bivoj-5K. Jak je vidět na obrázku, jeho výbušná hlavice je velmi podobná těm, které jsou odpalované z ručních protitankových granátometů RPG-7 či RPG-75. Když takový dron narazí na cíl, je iniciována nálož, která vytváří směrovaný kumulativní paprsek, kdy je síla celé nálože směrována do prostoru několika milimetrů čtverečních. Díky tomu má značnou průpalnou sílu a je například schopná prorazit silné pancéřování tanku.

Bivoj-5K je dlouhý třičtvrtě metru a má rozpětí metr a sedmdesát centimetrů. Startuje pomocí katapultu a může být vybaven navigačním systémem Disponuje samozřejmě také rádiovým spojením se základnovou stanicí, poháněn je elektricky.

Druhým modelem, právě tím, který míří na Ukrajinu s předchozím kamikaze modelem, je Bivoj-25P s výdrží kolem pěti hodin letu a GPS navigací. Je vybaven kamerou s volitelným rozlišením od full HD po 4K, maximální hmotnost je 25 kilogramů a rozpětí křídel 3,3 metru. Důležité je přitom upozornit, že všechny modely mají negativní šípovitost, která je pro tento typ pomalu letících průzkumných prostředků z mnoha důvodů velice výhodná.

Při výrobě se používají kompozitní materiály, laminát a 3D tisk. Autoři se přitom soustředí na to, aby byly drony co nejvíce dostupné. I proto je tým kolem Dalibora Dědka, miliardáře, který stojí za akcí We Must Act!, vybral pro svou pomoc Ukrajině.

Bojový dron

Druhý bojový dron, tentokrát v klasické konfiguraci, kdy není on sám takzvanou opožděnou municí, ale nese munici, je typ Bivoj-25B. Vychází z předchozího průzkumného typu, na rozdíl od něj je však vybaven navíc lidarem, tedy zařízením, které je schopné mapovat terén. Nejdůležitější informací je, že nese munici. Samozřejmě s délkou 1,75 metru bylo nutné vybrat munici, která bude efektivní a zároveň se vejde do vnitřní zbraňové šachty letounu o rozměrech 52x17x22 centimetrů.

Vnitřní nesení výzbroje je jednou z předností nového českého typu, jde o aerodynamicky i zjistitelností prostředku nejvýhodnější typ spojení letounu se zbraňovým systémem. Útočnou zbraní je v této souvislosti nová americká laserem řízená střela PIKE. Jedná se o 40 mm řízenou munici poháněnou raketovým motorem, jejíž dostřel je 2 000 metrů . Zbraň používá digitální poloaktivní laserový vyhledávač, který se navádí na vzdálenost do pěti metrů od cíle.

Munice je účinná proti pevným a pomalu se pohybujícím cílům středního dosahu, používá se 0,27 kg třištivotrhavá hlavice s poloměrem smrtícího účinku 10 metrů. Společnost Raytheon vyvíjela zbraň tři roky ve spolupráci s firmou Nammo Talley, která vyvinula bojovou hlavici a pohonný systém. Celá raketa váží 0,77 kg a je dlouhá 43 cm. Raketa je sice dražší než neřízené RPG a méně výkonná než Javelin, ale je výrazně levnější než protitankové řízené střely a dostatečně výkonná na to, aby prostřelila zdi, zničila automobil, nebo významně poškodila jakoukoli bojovou techniku, napadenou shora.

V souvislosti s cenou je nutné zmínit, že se v poslední době objevila kritika nákladů celého systému. Autoři na ni reagují tak, že 30 milionů je cena za sadu tří dronů s optikou, motorem, baterií. Důležité je podle nich uvést, že samotná optika bez software stojí 2,5 milionu korun, protože je vyráběná v České republice, není to optika z Číny. Z celkové ceny tedy v jedné jednotce jen 7,5 milionu stojí samotná optika. V ceně je nutné počítat ovládací software, základnovou stanici s elektrickým katapultem. Podle autorů stojí srovnatelné americké drony od čtyř milionů dolarů, tedy cca 90 milionů korun.

Budoucnost

Vývojový tým podle svých slov připracuje další typy dronů, samozřejmě větší a rychlejší, zpracovanou má také studii dronu s malým proudovým motorem, který by mohl konkurovat největším světovým výrobcům. Na Ukrajinu každopádně míří první zásilka průzkumných a malých sebevražedných dronů a pokud bude zájem, budou je následovat také plnohodnotné drony bojové.