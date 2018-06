České gripeny mají spolupracovat se vzdušnou skupinou pod velením Německa

V ochranné zóně okolo odstavené jaderné elektrárny Černobyl na severu Ukrajiny od úterý hoří Červený les. Ten přitom stále zadržuje radioaktivní částice, které se zde uložily po havárii elektrárny v roce 1986. Ty se nyní v kouři znovu uvolňují do ovzduší. Podle vědců by je mohl vítr roznést nejen po okolí, ale třeba až do Velké Británie. Na svém webu o tom informovalo Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL).