Sociolog Daniel Prokop

Daniel ProkopZdroj: Deník:/Klára Cvrčková

Daniel Prokop by nemohl kandidovat do Senátu ani na Pražský hrad, neboť mu ještě nebylo čtyřicet let. Přesto si troufám tvrdit, že svou prací, mediálními výstupy a veřejnou angažovaností toho především v tomto roce učinil víc než kdekterý politik. Před třemi lety založil výzkumnou agenturu PAQ Research, v níž se zaměřuje především na témata chudoby a sociální nerovnosti, tedy na ta, o nichž straničtí lídři neradi mluví. Vypovídají totiž o tom, že svou práci nedělají dobře.

Ze specialistů pomocníci. V příjmové chudobě žije třetina ukrajinských uprchlíků

Prokop se zabýval i důsledky covidu (vytvořil a vedl projekt Život během pandemie a různé výzkumy ohledně dopadů pandemie na vzdělávání v ČR) a výrazně vstupoval do veřejného prostoru s názory na vládní pomoc po rozjeté inflaci a v energetické krizi. Byl to on, kdo burcoval proti nesmyslně plošným dávkám a upozorňoval, že kvůli extrémní složitosti formuláře na příspěvek na bydlení o něj žádají jen čtyři procenta občanů, kteří na něj mají nárok. Prokop se stal jedním z mála představitelů sociálních věd, jimž politici naslouchají. I proto je členem Národní ekonomické rady vlády. Daniel Prokop je příkladem vědce, který se neuzavírá do akademické bubliny, ale aktivně přispívá k formování současnosti.