České rodiny chtějí přijmout dětské uprchlíky. Vláda nemá bránit solidaritě

Iniciativa Češi pomáhají má seznam zhruba dvou stovek rodin, které by byly ochotny přijmout dětské uprchlíky z řeckých táborů. Vyzvala vládu, aby poskytnutí pomoci umožnila a vytvořila meziresortní skupinu, která by navrhla přesný postup. Na tiskové konferenci to řekl zakladatel iniciativy Jaroslav Miko. Řecko v září požádalo o to, aby Česko přijalo 40 dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/ZUMA/Aristidis Vafeiadakis

"Rodin je nyní zhruba 200. Některé už nevěří, že by se vše zrealizovalo (přijetí dětských uprchlíků)… Proběhlo setkání s některými rodinami. Přijely ze Zlína, z Ostravy. Jely do Prahy, aby se něco dozvěděly," uvedl Miko. Kudy půjdou příště? EU sleduje migranty přes web Přečíst článek › Řecko začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Na dopis upozornil server Hlídací pes. Šéf resortu Jan Hamáček (ČSSD) pak uvedl, že se Řecko jen snaží znovu vyvolat debatu o přerozdělování uprchlíků. Dodal, že v přesouvání sedmnáctiletých bez nároku na azyl po Evropě nevidí smysl. Minulý týden Atény vybídl, aby poskytly seznam konkrétních dětí, které by ČR mohla přijmout. Podotkl, že podobnou žádost zaslal do Řecka už před rokem, odpověď ale nedostal. Děti nelze separovat na základě národnosti Miko řekl, že český ministr vnitra loni žádal pouze o seznam syrských dětí a řecká strana odmítla vybírat potřebné podle státní příslušnosti. "Opakuje se ta situace. Ministr znovu žádá o seznam syrských dětí. Řecká strana znovu zopakovala, že děti na základě národnosti separovat nelze," dodal Miko. Iniciativa Češi pomáhají spolu s Lékaři bez hranic, Organizací pro pomoc uprchlíkům a Amnesty International vyzvala vládu, aby projevení solidarity nebránila a vytvořila meziresortní skupinu, která by navrhla přesný postup přijetí dětských běženců bez doprovodu z Řecka. Posílání syrských uprchlíků zpět do válečné zóny? Turecká vláda obvinění odmítá Přečíst článek › Na kabinet chtějí ve Sněmovně tlačit i opoziční politici. Podle nich je absurdní, že desetimilionová bohatá země s humanistickou tradicí za víc než rok pomoc neposkytla. "Kdybychom rozmístili 40 dětí po celé republice, pro Prahu by to byly čtyři děti, pro Liberec dvě. To je přece nic," řekl místopředseda STAN Jan Farský. S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla loni europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy uvedl, že Česko žádné migranty přijímat nebude a uprchlíkům je třeba pomáhat v jejich zemích. Zmínil plán vybudovat sirotčinec v Sýrii. Týdeník Respekt před nedávnem informoval o tom, že se záměr neuskuteční.

Autor: ČTK