V Česku jsou mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi učitelé odměňováni nejhůř, čímž jsme si vysloužili v rámci zemí OECD poslední místo. Podobně jsme na tom i v porovnání poměru mezi platem učitelů a průměrnou mzdou ve státě, který loni činil 113 procent. V Německu to bylo 180 procent.

„Kdybychom se chtěli dostat na úroveň Francie či Dánska, měli bychom se vyšplhat na 160 procent, což by znamenalo učitelský plat ve výši 50 tisíc korun už dnes, nikoli za tři či pět let,“ dodává Skořepa.

Jako jaderná elektrárna

Nejvarovnějším závěrem studie je zjištění, že vnitřní dluh států vůči učitelům činí za třicet let 560 miliard korun, tedy zhruba tolik, na kolik vyjde jaderná elektrárna Temelín. Je přitom zřejmé, že podfinancování školství se promítá do horší připravenosti žáků na jejich budoucí profesní život. Nízké veřejné zadlužení ČR ve světle těchto faktů tak není tím, čím by se politici měli chlubit.

Nadace České spořitelny dlouhodobě podporuje inovativní metody vzdělávání, ale skutečný průlom představuje její zapojení do projektu Eduzměna. Příští rok se rozběhne pilotní projekt ve dvaceti školách jednoho regionu, kde se zaměří na zlepšení výsledků v různých gramotnostech, školního klimatu a vyrovnávání sociálních nerovností v přístupu ke vzdělání.

„Tento záměr podpoříme v příštích pěti letech 200 miliony korun a doufáme, že bude sloužit jako inspirativní příklad pro celý systém,“ uvedl Ondřej Zapletal, ředitel Nadace ČS.