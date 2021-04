Babiš závěry zprávy EK v pátek opět odmítl. Podle něj jde o "účelový a zmanipulovaný audit uměle vyvolaný profesionálními udavači z řad Pirátů".

Evropská komise v pátek zveřejnila závěrečnou zprávu auditu, podle kterého je Babiš ve střetu zájmů, protože dál ovládá holding Agrofert přes svěřenecké fondy a zároveň jako vládní činitel přijímá rozhodnutí, které mají na jeho firmu vliv.

Podle závěrů auditu by proto společnost Agrofert měla vrátit dotace, které dostala z Evropského fondu pro rozvoj venkova a Evropského sociálního fondu po datu platnosti novely českého zákona o střetu zájmů.

Z právního pohledu je podle vedoucího tiskového oddělení ministerstva Viléma Frčka pozice Česka taková, že ze strany řídících orgánů nedocházelo a nedochází k porušování právních předpisů, včetně uplatňování zákona o střetu zájmů.

"Ve věci střetu zájmů dosud neexistuje pravomocné soudní rozhodnutí. Pouze soudy mohou v rámci ČR závazně vykládat právní předpisy, avšak takovým výkladem zatím české orgány nedisponují. ČR přijala většinu nápravných opatření požadovaných závěrečnou zprávou auditu EK, včetně opatření týkajících se střetu zájmů," řekl ČTK.

Hodnocení evropských auditorů je konečné. Podle Frčka nicméně nadále probíhá komunikace ohledně plnění tzv. nápravných opatření. Na závěrečnou auditní zprávu odeslala ČR svou odpověď v květnu loňského roku a následovala další korespondence - Evropská komise reagovala v českém znění v prosinci 2020 a v březnu 2021 pak odpověděla ČR. České orgány ve svých reakcích komisi opakovaně uvedly, že řídicí a kontrolní systémy byly nastaveny v ČR v souladu s unijními a vnitrostátními pravidly upravujícími otázku střetu zájmů a že na této pozici ČR trvá.

Opozice: Bylo to jasné od začátku

Na dotčená ministerstva a také na podnik Lesy ČR a společnost Čepro se dnes odpoledne s výzvou, aby přestaly porušovat zákon a začaly vymáhat nezákonně přidělené peníze daňových poplatníků, obrátí předsedové volební koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš a Vít Rakušan. V tiskové zprávě připomenuli, že se případem dva roky na základě trestního oznámení Pirátů zabývá policie a zahájila úkony trestního řízení.

"Audit Evropské komise se zabýval neoprávněným čerpáním evropských dotací, ovšem stejné předpisy se týkají rovněž národních dotací a veřejných zakázek. Spočítali jsme, že během tří let získal koncern Agrofert neoprávněně přes 20 miliard korun. Největší položkou z této částky jsou veřejné zakázky přidělené společnosti Čepro a státním podnikem Lesy ČR," uvedl analytik Pirátů Janusz Konieczny, proč dopisy směřují na Lesy ČR a Čepro.

Závěrečná zpráva podle Pirátů a STAN není překvapením. "Bylo to jasné od počátku a tato zpráva to jen definitivně potvrdila: Andrej Babiš je ve střetu zájmů, rozhoduje o dění v Agrofertu, je příjemce peněz z něj a zároveň jeho vláda rozhoduje o dotacích z peněz nás všech. Když se nad tím zamyslíme, je to krádež za bílého dne. Zkrátka si postupně privatizuje tento stát a využívá jej pro svůj soukromý byznys," shrnul předseda Starostů Vít Rakušan.

Vymáhat způsobené škody na koncernu Agrofert musí podle předsedy ODS Petra Fialy vláda. "Není možné, aby dotační byznys premiéra platili čeští daňoví poplatníci. A je potřeba konečně zastavit tento obrovský střet zájmů, který ČR i české občany poškozuje," uvedl na twitteru s tím, že i o tom budou říjnové volby, do kterých jdou občanští demokraté v koalici Spolu s TOP 09 a lidovci.