VIDEO: Vytrvalý déšť zvedl hladiny Blanice i Vltavy. Bouřky budou pokračovat

Meteorologové dnes varovali, že odpoledne mohou být bouřky ve východní části Čech extrémně silné. V pásu od jižních Čech přes východ Středočeského kraje a západ Vysočiny do Pardubického a Královéhradeckého kraje může při nich v úhrnu napršet i přes 90 litrů na metr čtvereční. Doprovodit je může i krupobití a poryvy větru o rychlosti kolem 90 kilometrů v hodině.

#vystraha na (EXTRÉMNĚ/VELMI) SILNÉ BOUŘKY, (VELMI) VYSOKÉ TEPLOTY, NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ a POVODNĚ. Dnes odpoledne, večer a v noci na čtvrtek očekáváme možnost výskytu bouřek na celém území. Na části území hrozí i povodňové jevy, vysoké teploty a požáry. Více: https://t.co/nTWw2WXMuA pic.twitter.com/yYewiYdqz1 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 29, 2022

Upozornění před bouřkami na dnešní odpoledne, večer a noc platí pro všechny regiony, přičemž na západě a východě území by měly být slabší než ve zbytku republiky. Vyskytnout se tam podle meteorologů mohou přívalové srážky kolem 30 milimetrů, zejména na Moravě a ve Slezsku i kroupy a nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině. V ostatních částech Česka mají být při silných bouřkách srážkové úhrny minimálně kolem 60 milimetrů a nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině.

Botič na 3. stupni povodňové aktivity

Potok Botič u Kocandy v Jesenici u Prahy stoupl vlivem večerních bouří a dešťů na 3. povodňový stupeň, uvedl web ČHMÚ. Starosta Jesenice Pavel Smutný řekl po 22:00 ČTK, že situaci intenzivně řeší a kolem osady Kocanda v Jesenici právě jdou pytlovat. Na místě stále prší, pomáhají dobrovolní hasiči, Evakuace zatím podle něj nebyla nutná.

Středočeští hasiči dnes vyjížděli od vyhlášení výstrahy zhruba k 70 událostem. Většinou odstraňují spadlé stromy nebo čerpají vodu ze sklepů, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanová. Problémy jsou také na železnici, kde například mezi Vlašimí a Postupicemi nebo Zbraslavicemi a Zručí nad Sázavou spadly stromy na trať, uvedly na webu České dráhy.

"Jsou to hlavně sklepy, zatopené zahrady, stromy přes silnici, laguny na silnici, očekáváme, že během následujících hodin bude událostí přibývat," řekla Zemanová. Nejvíce událostí podle ní bylo původně hlášeno z Benešovska a Prahy západ, nyní hasiči musí kvůli následkům bouřky a prudkého deště více vyjíždět na Kolínsku.

Přes sto zásahů na jihu Čech

Bouřky zasáhly také Jihočeský kraj. Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů uvedla, že jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů začaly vyjíždět k odklízení následků bouřek okolo půl páté odpolední. "Do 21. hodiny pak evidujeme téměř 120 výjezdů," popsala.

"Nejčastěji odklízíme popadané stromy - 57 zásahů, dále čerpáme vodu ze sklepů - 43 zásahů, nejen v rodinných domech, ale také například v servrovně herny v Plané nebo v kulturním domě v Týně nad Vltavou," doplnila dále.

Podle prachatického starosty Martina Malého (Nezávislí) zatím Husinecká přehrada vodu pojímá. Kvůli popadaným stromům nejezdí vlaky na trati z Prahy do Budějovic mezi Soběslaví a Roudnou, náhradní autobusová doprava je také na trati z Rakouska do Rybníku na Českokrumlovsku. Vyplývá to z informací Správy železnic a Českých drah.

"Situace je velmi vážná, protože obec Ktiš je odříznutá od světa. Jediný přístup do Ktiše je přes boletický prostor a přes Tisovku, takže úplně oklikou přes Český Krumlov. Jiná příjezdová cesta není volná. Do Křemežského potoka spadly stromy a máme rozebranou hráz u horního malého rybníka. Přes bezpečnostní přeliv jde padesát centimetrů vody a je zalité stavidlo: co jde teď přes rybník, jde teď do Brloha. Informuji starostu v Brloze na kritickou situaci, že to tam bude za chviličku kulminovat," řekla ČTK kolem 21:00 Mikešová.

Děsivé, ale krásné! Okamžik těsně před bouřkou zachytil Lukáš Gallo

V Prachaticích zasedl kvůli bouřím a dešti krizový štáb. Voda z nasycené půdy se rozlila kolem obcí jako Nebahovy, Lhenice či Vitějovice, uvedl Malý. "Na (Husinecké) přehradě by mohla hrozit eskalace a přelití, do koryta pod přehradu. Zatím nám jde 28 kubíků (metrů krychlových) dovnitř a 20 ven. Voda ještě není na přelivu, je těsně pod. Přehrada ještě stále pojímá vodu, ale bojíme se noci," řekl ČTK Martin Malý.

Jihočeští hasiči odklidili do 21:00 téměř šedesát popadaných stromů, při 43 výjezdech odčerpávali vodu ze sklepů. "Nejen v rodinných domech, ale také v servrovně herny v Plané nebo v kulturním domě v Týně nad Vltavou," uvedla Matějů.

Řeky odvodňující Šumavu a Novohradské hory mohou dnes dosáhnout i na třetí povodňový stupeň, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejvyšší stupeň varování platí v příhraničních částech Šumavy: v Sušici, Vimperku, Prachaticích, Českém Krumlově nebo Kaplici.

Spadlé stromy zastavily provoz vlaků na několika místech Vysočiny

Stromy spadlé do kolejiště zastavily dnes večer provoz na několika úsecích železnice na Havlíčkobrodsku a Žďársku. České dráhy předpokládají, že se vlaky znovu rozjedou po 21:00. Spadlé stromy museli kvůli bouřce odstraňovat hasiči i ze silnic, vyjížděli také k několika domů, do jejichž sklepů natekla voda. Bouřky přecházejí v pásu od východu Středočeského kraje přes Vysočinu do Pardubického a Královéhradeckého kraje. Podle meteorologů při nich může napršet až 90 litrů na metr čtvereční.

Teplice pod vodou. Ulicemi "protančila" supercela, která může předcházet tornádu

Kvůli spadlým stromů vlaky nejezdí mezi Havlíčkovým Brodem a stanicí Rozsochatec, mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě a mezi Rožnou a Bystřicí nad Pernštejnem. Hasiči stromy překážející v provozu po silnici odklízeli za dalších pěti místech. K zatopeným sklepům domů vyjížděli do Moravských Budějovic nebo obce Hostětice na Jihlavsku.

Nejvíc srážek v uplynulých hodinách zaznamenali meteorologové v Hubenově na Jihlavsku. Za dvě hodiny tam napršelo přes 40 litrů na čtvereční metr.

Silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině hrozí Vysočině do zítřejších 3:00. Lokální přeháňky nebo bouřky mohou být na Vysočině podle Českého hydrometeorologického ústavu i ve čtvrtek, kdy se nejvyšší odpolední teploty dostanou k 31 stupňům Celsia.