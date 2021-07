Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů po středeční osmé večer uvedla, že jihočeští hasiči v souvislosti s počasím evidují zhruba 80 zásahů. „Naprostá většina jsou popadané stromy, desetkrát jsme čerpali vodu. Nejvíce zasažené je Písecko, Táborsko a Jindřichohradecko. V tuto chvíli se již situace uklidňuje,“ popsala.

Bouřky a deštivé počasí se nevyhnuly ani Vysočině. Během pár hodin tak museli hasiči likvidovat několik desítek popadaných stromů a pomáhat s čerpáním vody. Nejvíce zasažené je Pelhřimovsko. Silný vítr, který bouřky doprovází, opět lámal stromy. „Na Pelhřimovsku hasiči likvidovali spadené stromy například v Putimově, Rynárci, Černovicích, Počátkách nebo Zachotíně,“ vyjmenovala mluvčí hasičů Petra Musilová.

Prudká změna počasí vylekala i některé obyvatele. „Zničehonic se strašně zatáhlo. Z černé tmy se během chvilky stala tma bílá. Začaly padat kroupy a mlátilo nám to do oken. Bydlíme v paneláku hned pod střechou a byl to hrozný rachot,“ popsala Markéta Růžičková z Pelhřimova.

Prudký déšť opět omezil i dopravu. „V Pelhřimově voda opět zatopila viadukt. Silnice jsou jinak průjezdné a nemáme hlášeno žádné zranění,“ doplnila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Bouřky se dotkly i Žďárska. „Ve Veselí a Dalečíně hasiči odklízeli strom přes silnici a v Žďánicích čerpali vodu,“ dodala Musilová.

Hasiči měli kvůli řádění živlu plné ruce práce i v Libereckém kraji. Zasahovali převážně na Semilsku. Protože déšť míří nad Jablonec, počítají, že budou během noci pokračovat i tam. Jak Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje informoval, vyjeli hasiči k více než 30 událostem, které s bouřkou souvisely. Hasičské jednotky hlavně odstraňují stromy ze silnic a odčerpávají vodu ze sklepů rodinných domů.