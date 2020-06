S obavami sledují vývoj počasí například v Branišovicích na Brněnsku. Již v pátek večer tu kvůli bouřce a přívalovému dešti museli upouštět rybník, jehož voda se kvůli tomu rozlila do okolních zahrad. Další nápor bouřky by však rybniční hráz nemusela vydržet. „S Povodím Moravy pak chci v pondělí řešit vyčištění potoka bagrem, aby se vytvořil větší prostor pro případný další příval vody," říká starosta obce Marek Sovka.

Na Orlickoústecku záchranáři objevili tělo pohřešovaného mladíka. Ten si v pátek vyrazil zaplavat pod jez do rozvodněné řeky Orlice a domů se již nevrátil.

Plné ruce práce měli hasiči na Prostějovsku, kde v Želči voda zaplavila několik sklepů. „Zaznamenali jsme patnáct výjezdů do této obce. Čerpali jsme vodu ze sklepů, ale i lagunu, která se zde po silné bouřce vytvořila,“ uvedla krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Několik míst zatopil prudký déšť také v severočeském Děčíně, kde voda blokovala pozemní komunikace. V nedalekém Jílovém pak přívalový déšť pokryl silnici bahnem a kamením.

Vážné problémy související s počasím řešili také hasiči ve Středočeském kraji, kde byl při odpoledních bouřkách zaznamenán vítr s nárazy o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Napilno měli s odstraňováním následků zejména na Nymbursku, do půl deváté večer napočítali 31 výjezdů souvisejících s počasím.

Varování platí do pondělního rána

Odborníci z ČHMÚ v neděli rozšířili varování před výskytem bouřek na celé území České republiky. Od 13:00 do 20:00 platí výstraha především pro západní část země, od 15:00 až do pondělní třetí hodiny ranní platí výstraha pro zbytek Čech a na Moravě a ve Slezsku pak největší riziko bouřek hrozí od 18:00 do pondělních 3:00 hodin.

„V neděli a v noci na pondělí se mohou vyskytnout i velmi silné bouřky, doprovázené krátkodobými úhrny kolem 50 milimetrů, nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a kroupami,“ upozorňují meteorologové.

Přívalové deště s sebou mohou přinést intenzivní odtok vody ze svahů i rychlé rozvodnění malých toků a suchých koryt. Hrozí také „zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem“.

„Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami,“ upozorňují experti.

Meteorologové radí zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty. Lidé by také neměli vstupovat či vjiždět do proudící vody a zatopených míst. „Při řízení vozidla v bouřce snižte rychlost jízdy a jeďte velmi opatrně,“ dodávají.

V souvislosti s bouřkami a přívalovými dešti vyhlásil ČHMÚ také vysoký stupeň povodňového nebezpečí, a to především v severní části Olomouckého a Moravskoslezského kraje. „Vlivem předchozího nasycení území a predikovaným srážkám očekáváme vzestupy hladin vodních toků s předpokládaným dosažením prvního až druhého stupně povodňové aktivity, na menších vodních tocích může dojít krátkodobě i k překročení třetího stupně,“ upozorňují.