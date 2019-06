Skoro půl miliardy. Tolik by Česko mohlo vracet Evropské unii kvůli Agrofertu

Česko by mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů korun dotací, které čerpal holding Agrofert. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise (EK), podle něhož je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, dál má na firmu vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz.

Celý sedmdesátistránkový dokument zveřejnily na webu Hospodářské noviny a Aktuálně.cz, Seznam.cz, Info.cz a Deník N, části pak Český rozhlas. Česká strana se bude moci ke zjištěním vyjádřit, komise podle toho může materiál ještě upravit. Bruselu vrátí peníze Česko. Babišův střet zájmů v otázkách a odpovědích Přečíst článek › O návrhu zprávy, podle níž je premiér ve střetu zájmů, informovaly v pátek Hospodářské noviny a Neovlivní.cz. Babiš ve Sněmovně pak řekl, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude. Opozice žádala, aby stát vyplacené dotace po Agrofertu vymáhal. O věci chce v úterý v dolní komoře jednat. Babiš v únoru 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů své firmy do svěřenských fondů. Audit se zaměřuje na dobu před tímto okamžikem a po něm. Podle médií návrh zprávy uvádí, že premiér dva svěřenské fondy ovládá, přes ně má dál vliv i na Agrofert a současně má přímý vliv na rozdělování peněz z EU. Dokument popisuje jednotlivé dotační případy i chyby v nich. Českým úřadům pak vytýká, že nezajistily účinnou kontrolu. Prověřování mají na starosti ministerstva financí a pro místní rozvoj. Podle médií firmy Agrofertu využívaly díry v kontrolním systému a žádaly třeba o dotace na inovace, které ale už fungovaly v jiných podnicích holdingu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek uvedla, že česká strana nyní počká na oficiální překlad z Bruselu. To má trvat měsíc. Na vyjádření má ČR dva měsíce, dodala Schillerová. Opozice resorty už v pátek vyzvala, aby celou zprávu zveřejnily. Podle ministerstev auditní dokument ještě není konečný a návrh je důvěrný. Babiš je ve střetu zájmů, Agrofert má vrátit dotace. Zase hysterie, řekl premiér Přečíst článek ›

Autor: ČTK