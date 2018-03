Česko chce pomoci pašeračce drog v Pákistánu. Vzniká smlouva o předávání vězňů

Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Dnes to v tiskové zprávě uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Úřad snahu zdůvodňuje případem Češky zadržené v Pákistánu kvůli podezření z pokusu pašovat ze země drogy. Mladá žena je téměř dva měsíce ve vazbě v pákistánské věznici. V případě, že bude odsouzena, ji hrozí několik let vězení. Pokud smlouva bude uzavřena, měla by se vztahovat i na tento případ.

"V průběhu jednání potvrdily obě strany záměr sjednat smlouvu o předávání odsouzených osob, která bude aplikovatelná i na aktuální případ občanky České republiky, bude-li v rámci trestního řízení v Pákistánu pravomocně odsouzena k výkonu trestu odnětí svobody," uvedlo ministerstvo. Uzavřením smlouvy dostávají občané odsouzení za trestný čin v daném státě možnost požádat o předání do své domovské země. Uložený trest si pak odpykají doma. Pákistán má nyní takovou smlouvu sjednanou pouze s jediným evropským státem, Velkou Británií. ČTĚTE TAKÉ: Ježíš, on mě zabije, říká si Češka, kterou zadrželi v Pákistánu s heroinem Podle sdělení ministerstva se zatím ohledně smlouvy uskutečnilo jedno jednání. Mělo by pokračovat v první polovině roku v Praze. Smlouva by podléhala ratifikaci prezidenta po souhlasu Parlamentu. Češku, která měla v kufru devět kilogramů heroinu, zadrželi pákistánští celníci 10. ledna. Soudy již několikrát prodloužil její vazbu. Rozhodnutí o propuštění na kauci, o kterou požádal její právní zástupce, zatím nepadlo. Další slyšení v případu se podle české diplomacie bude konat příští týden v úterý. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. ČTĚTE TAKÉ: Pákistánští úředníci se přou o vazbu Češky, která pašovala devět kilo heroinu

Autor: ČTK