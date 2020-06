Největší demonstrace se již tradičně konala na Staroměstském náměstí v Praze, kde se podle původního plánu měla uskutečnit v omezeném počtu účastníků. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však pouhých několik hodin před začátkem protestů informoval, že se na demonstrace od úterních 15 hodin vztahuje výjimka z nařízení, které zakazuje hromadné akce s účastí více než 500 lidí.

Lídři Milionu chvilek Mikuláš Minář a Benjamin Roll zahájili shromáždění sérií otázek: Proč pouze jedno procento státních zakázek na ochranné pomůcky dostaly české firmy? Proč je vládní pomoc pro drobné podnikatele tak pomalá? Proč dává stát obří zakázky firmám v exekuci či sponzorům hnutí ANO? Mluvčí Milionu chvilek vytkli Babišově garnituře i údajnou snahu o ovládnutí mediálních rad a zdůraznili, že premiér stále nevysvětlil, jak přišel ke svému majetku a že nevyřešil svůj střet zájmů.

Z pódia umístěného proti nově instalované replice Mariánského sloupu promluvila starostka středočeských Peček Alena Švejnohová, operní pěvkyně Dagmar Pecková, lesník Daniel Pitek či pneumolog Michael Šotola, který léčil pacienty s těžkým průběhem nemoci Covid-19. „Zatímco jsme si vzájemně pomáhali, Andrej Babiš zachraňoval tisíce životů,“ poznamenal ironicky Šotola, podle kterého se vláda ne vždy řídila principem „rozhodování na základě důkazů“, které je v medicíně základním pravidlem.

Video z demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze:

Zdroj: Youtube

Protesty napříč Českem

V Českých Budějovicích se protest uskutečnil na náměstí Přemysla Otakara II., kde se už po 17. hodině připravovala technika v jihozápadním rohu náměstí. Podle jednoho z organizátorů akce Tomáše Kubouška mají demonstrace smysl i mimo Prahu. „Chceme ukázat, že po celé republice vláda lidem vadí,“ řekl. Více o demonstracích na jihu Čech naleznete ZDE.

Tisíce lidí se sešly také v deseti městech Pardubického kraje. Například na Resselovo náměstí v Chrudimi dorazily zrhuba dvě stovky demonstrantů, mnozí z nich s transparenty a vlajkami. Více o demonstracích v Pardubickém kraji naleznete ZDE.

V Hradci Králové se ve znamení Andreje Babiše nesl celý úterní den. Předseda vlády dorazil do krajského města spolu se svým ministrem obrany Lubomírem Metnarem, aby poděkovali studentům Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany za jejich pomoc v době karantény. Večer se pak na Masarykově náměstí sešlo zhruba 400 lidí, aby proti jeho vládě protestovali. Více o demonstraci v Hradci Králové naleznete ZDE.

„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!“ Scénkou připomínající výstup premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na tiskové konferenci odstartovala úterní demonstrace namířená zejména proti premiérovi v Brně. Stovky protestujících zaplnily celé náměstí Svobody. Mluvilo se o vládních opatřeních v době koronaviru, pomoci živnostníkům, vztazích představitelů republiky k Rusku a Číně nebo volbách do Rady České televize. Více o demnostraci v Brně naleznete ZDE.

Do ulic vyrazili lidé například také v Bruntále, Břeclavi, Českém Brodě, Děčíně, Havlíčkově Brodě, Chebu, Jablonci nad Nisou, Jihlavě, Karlových Varech, Kroměříži, Mladé Boleslavi, Opavě, Ostravě, Plzni, Uherském Hradišti či Zlíně.

Zapojili se také někteří čeští občané, kteří v současné době pobývají v zahraničí. Spolek Milion chvilek pro demokracii, který dnešní protestní akce pořádá, na svém facebooku zveřejnil fotografie z Portlandu v americkém státě Oregon, kde skupina Čechů s transparenty vyjádřila nesouhlas s politikou Babišovy vlády již včera.

Vláda poškozuje miliony lidí, říká Milion chvilek

„Proč se scházíme? Nalijme si čistého vína. Tato vláda poškozuje naši zemi. Tato vláda poškozuje miliony lidí. Je třeba se proti tomu důrazně ozvat. Andrej Babiš a jeho vláda kašlou na lidi. Hrabou jen pod sebe. Starají se jen o své vlastní zájmy. Pod rouškou koronaviru se snaží prosadit pochybné zákony,“ říkají organizátoři z Milionu chvilek v pozvánce na dnešní protestní akce.

„Místo podpory českých firem posílají miliony do Číny. Ze slibované pomoci o 1190 miliardách zatím do české ekonomiky nalili jenom 57 miliard. A do toho všeho Andrej Babiš privatizuje jednu instituci za druhou. Naposledy dosadil své lidi do Rady České televize, ačkoli má být tento orgán nezávislý na politicích,“ dodávají.

Situace je podle spolku vážná, což je důvodem občanské aktivitě. „Zároveň je třeba zaměřit pozornost na demokratické strany. Odpovědností nás občanů je pravdivě a hlasitě pojmenovat problémy. Odpovědností politických stran je nabídnout řešení. V tom je můžeme podpořit. Je ale načase se i otevřeně ptát: ‚Co chystá opozice? Kdy představí plán, jak tohle vše zastavit a porazit Babiše ve volbách?‘ Bez silné pozitivní alternativy se totiž nic nezmění,“ upozorňují představitelé Milionu chvilek.