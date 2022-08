Do 13:00 spadlo za předchozích 12 hodin v oblasti Beskyd 20 až 80 milimetrů, ojediněle až 100 milimetrů. Nejvíce zaznamenali na Lysé hoře, a to 108 milimetrů. Výstraha před velmi vydatným deštěm s vysokým stupněm nebezpečí platí pro části Zlínského a Moravskoslezského kraje do dnešních 15:00. Dalších pět hodin bude v platnosti výstraha s nízkým stupněm nebezpečí.