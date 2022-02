Česká republika uvolní přes 300 milionů korun na humanitární pomoc Ukrajině, řekl Fiala. Spustí také informační servis pro ukrajinské občany v Česku. Fiala se kvůli dění na Ukrajině zúčastní večerní mimořádné schůzky prezidentů a premiérů zemí EU v Bruselu, na pátek svolal mimořádné zasedání vlády. Po něm počítá s účastí na on-line summitu NATO.

Ukrajincům v Česku prodlouží pobyty

Ukrajinci žijící v Česku mohou podle Rakušana počítat kvůli invazi Ruska na Ukrajinu s případným prodloužením povolení k pobytu. Uvedl, že jich je na 60 tisíc. Česko má podle něho připraveny plány na přijetí vysokých tisíců uprchlíků, upřesnit číslo ale nechtěl.

Ve fázi, která se na Ukrajině odehrává dnes, podle něj budou přicházet především lidé, kteří mají v Česku zázemí, například rodiny. Současně je možné, že část občanů Ukrajiny žijících v Česku se bude do vlasti chtít vrátit.

Žádná víza pro ruské občany

Česká republika také pozastaví příjem vízových žádostí ruských občanů na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů.

Česko podle Fialy také odvolává souhlas s provozem generálních konzulátů Ruska v Karlových Varech a Brně. Zároveň pozastavuje provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. Ministerstvo zahraničí si pozve na konzultace české velvyslance v Rusku a Bělorusku, doplnil ministerský předseda.

Ministerstvo obrany zároveň zvažuje možnost poskytnutí kapacit vojenského zdravotnictví, pokud by to bylo potřeba. Česká armáda je podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) připravena na všechny scénáře vývoje. Uvedla, že ministerstvo obrany průběžně vyhodnocuje všechny dostupné informace, a to i z hlediska státních podniků nebo podřízených organizací.

Poukázala na vojenské zdravotnictví. "I tam zjišťujeme nějakou případnou možnost poskytnutí třeba i nějakých našich kapacit, pokud by něco takového bylo zapotřebí," řekla.

Válka začala: Rusko napadlo Ukrajinu. Bělorusko vypálilo čtyři balistické rakety

Diplomatické kroky jsou reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin dnes oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Moskva podle Putina nemůže tolerovat hrozby, které přicházejí z Ukrajiny a cílem operace bude ochrana lidských životů. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba řekl, že Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a že země se bude bránit.

Ruský velvyslanec lhal

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) se ukázalo, že ruské útoky nastávají i z běloruského území. Česká vláda to podle něj bude reflektovat ve své zahraniční politice. Koordinace kroků mezi vládou a Hradem probíhá podle něj na pracovní úrovni. Ministr připomněl, že prezident Miloš Zeman bude Česko zastupovat na summitu NATO, který se pravděpodobně k dění na Ukrajině uskuteční. Vláda ve středu schválila mandát pro prezidenta.

Zdroj: DeníkV cestovatelském systému Drozd je registrováno zhruba 150 Čechů na Ukrajině, odpověděl na dotaz ČTK Lipavský. Víceméně jde o občany, kteří dlouhodobě v zemi žijí. Před invazí nevyjádřili přání odejít, není jasné, jakým způsobem se toto nyní promění, dodal šéf české diplomacie.

Na českých zastupitelských úřadech na Ukrajině byla pozastavena veškerá vízová agenda. Konzulární pomoc je poskytována na generálním konzulátu ve Lvově. Velvyslanectví v Kyjevě bylo dočasně uzavřeno.

Ministr ve čtvrtek připomněl, že ruský velvyslanec v Praze Alexandr Zmejevskij během středečního předvolání na ministerstvo označil zprávy o přítomnosti ruských vojenských oddílů na Donbasu za dezinformace západních médií. "Je tedy bohužel zcela očividné, že lež se stala běžným nástrojem ruské státní moci, včetně diplomacie," řekl. Na dotaz novináře, zda je ve hře vyhoštění velvyslance, Lipavský odpověděl, že vláda bude připravovat další kroky a odpovědi. "Klíčové bude jednání Bezpečnostní rady státu, těch možností je celá řada," řekl.