Minulý týden, 5. prosince 2019, uplynulo na den přesně devět let od chvíle, kdy byla v Egyptě spuštěna na moře česká replika námořní brigy z 18. století La Grace, kterou s přáteli postavil její kapitán a majitel Josef Dvorský.

Loď slouží jako školní, ale pořádá i námořní výpravy pro širokou veřejnost. Navenek zachovává věrný vzhled historické plachetnice, ale "uvnitř" je vybavena moderními nautickými přístroji. V současnosti má ale problém, který chce vyřešit ve spolupráci s komunitou, jež se kolem její existence vytvořila.

Utrhla se ze řetězu

"Minulé partě se podařilo ztratit 100 metrů řetězu a naši hlavní kotvu. Hodili ji a řetěz nebrzdili, takže se celá odvinula a je fuč," napsal ve facebookové skupině La Grace její hlavní kapitán Josef Dvorský.

Kotva s řetězem se podle něj ztratila u jednoho ostrova jižně od Itálie a nachází se v hloubce dosažitelné pro potápěče. Celková hmotnost utopeného zařízení však činí přibližně tři čtvrtě tuny, takže k jeho případnému vyzdvižení bude potřeba i speciální vybavení.

Dvorský proto nabídl v pátek 13. prosince komunitě shromážděné kolem lodi (složené převážně z lidí s námořnickou, jachtařskou nebo potápěčskou zkušeností), zda její členové nechtějí pomoci uspořádat dobrovolnou záchrannou výpravu, při které by obě chybějící propriety z mořského dna opět vyzvedli.

Pořídit novou kotvu s řetězem je trochu obtížné proto, že La Grace coby věrná replika historické plachetnice má nestandardní kotevní rolnu a vrátek. Chybějící vybavení by se proto muselo nechat vyrábět na míru - pravděpodobně v Egyptě, kde se stavěla i celá loď.

Zatím je otázka, k jakému řešení čeští mořeplavci dospějí, ale první dobrovolníci z řad zkušených potápěčů s certifikátem na vyhledávání a vyzvedávání předmětů se už začali českému kapitánovi nabízet.

Stavět začali před 10 lety

Do stavby lodě La Grace se Josef Dvorský pustil v roce 2009 spolu se společníkem Danielem Roseckým. Brigu z druhé poloviny 18. století si vybrali proto, že spadá do období největší slávy pirátů, která zanechala svůj otisk ve spoustě romantických filmů i literárních děl. Briga byla navíc nejobvyklejším typem obchodní lodě té doby, protože nevyžadovala velkou posádku.

Konstrukce lodi navazuje podle jejích tvůrců na plány, které v roce 1768 v knize Architectura navalis mercatoria vydal švédský admirál Fredrik Henrik af Chapman, což byl lodní konstruktér, jenž položil základ moderní stavbě lodí podle přesných plánů.

Chapman zavedl dávno před Fordem "pásovou" stavbu lodí z předem připravených dílů, což mu umožnilo desetkrát zkrátit dobu jejich stavby. Podle jeho plánů byla postavena řada válečných i obchodní lodí a vycházejí z nich i všechny konstrukce replik historických plachetnic z 15. až 18. století.

Dobrodruhy inspiroval český šlechtic

Jméno La Grace (Půvabná) získala česká replika této plachetnice podle starší lodi skutečného českého korzára, šlechtice Augustina Heřmana, který Čechy opustil po bitvě na Bílé hoře a přes tehdejší Nizozemsko se dostal až do Ameriky, kam přišel pravděpodobně v roce 1633.

Loď La Grace Heřman používal při svých obchodních cestách kolem Evropy, Ameriky a po ostrovech Karibského moře. Údajně se z ní stala nejslavnější korzárská loď z raných dob kolonizace Ameriky, protože s guvernérovým svolením přepadala v Karibském moři nepřátelské koráby. Pověstným bylo třeba její vítězství u pobřeží Guatemaly nad dvěma španělskými loděmi naloženými cukrem, tabákem a vínem. V archivech se bohužel namísto její přesné podoby zachovaly spíše účetní záznamy o tom, kolik ze své kořisti odváděla každoročně guvernérovi, její vzhled je tedy neznámý.

Přežila uvěznění v bouři

Také Dvorského replika zhruba o sto let mladší brigy si už dobyla během devíti let svého pobytu na světových mořích a oceánech nejeden úspěch. Pozoruhodné bylo zejména její vítězství v závodu Tall Ship Race po Středozemním moři v říjnu roku 2013, kterého dosáhla jen rok poté, co u španělských břehů uvízla na mělčině a několik dlouhých týdnů ležela na boku napůl zahrabaná v písku.

Přitom ji vážně poškodila mořská bouře, která se prohnala přes její palubu. Loď utrpěla trhlinu pod čarou ponoru, kterou se dovnitř valila voda, vážně poškozeno bylo i veškeré vnitřní vybavení.

Spojeným úsilím řady nadšenců se však loď nakonec podařilo zachránit, opravit a vlastně i znovu vzkřísit. Loď se pak v následujících letech stala mimo jiné absolutním vítězem prestižní Lycamobile Mediterranean Tall Ships regaty jak ve třídě A, tak v celkovém pořadí 31 lodí, a v roce 2015 skončila jako druhá v závodě The Tall Ships Races 2015, vedoucím z irského Belfastu do dánského Aalborgu.

Josef Dvorský vystudoval elektromechaniku, ale už v osmnácti si udělal kapitánské zkoušky a po mořích se plaví od roku 1982. Od roku 1991 se živí jako kapitán a námořní instruktor s oprávněním udělovat kapitánské licence.