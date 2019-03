Nejsme jen šestou nejbezpečnější zemí na světě, jsme i sedmým nejklidnějším státem. Touto větou zahájil premiér Andrej Babiš proslov na středeční debatě v Měšťanské besedě nazvané Česko – a jak dál. Veřejnou diskuzi, jejímž tématem byla otázka bezpečnosti, provázely od začátku silné emoce. Hned v úvodu, když premiér přicházel, zazněla v sálu věta: „Bureš je lhář.“

Podle slov předsedy vlády i ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády Jana Hamáčka, je zajištění bezpečnosti klíčovým úkolem státu. Hamáček ve svém projevu slíbil navyšování mezd policistům i hasičům. Potenciální hrozbou je pro něj nábor zahraničních pracovníků. „Jaká opatření napraví podstav bezpečnostních složek? Jak policie, tak hasiči musí být konkurenceschopní. Lidově řečeno – musíme je zaplatit. Navýšili jsme jejich počty a máme v plánu zvyšovat mzdy,“ sdělil Hamáček. Zakročit by se podle něj mělo proti těm, kteří na internetu šíří poplašné zprávy. „Úkol pro nás politiky je diskutovat s veřejností a zjišťovat její obavy. V Česku dnes pracuje přes 500 tisíc zahraničních dělníků. Je třeba připravit se na rizika spojená s jejich náborem,“ popsal.

František Pavlas, ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) Plzeňského kraje, upozornil na riziko neochoty lidí, která je současné společnosti vlastní. „Narůstá počet zásahů, které by si občan mohl vyřešit sám, a nečiní tak. Dříve, když padaly větve ze stromů, občan si je odklidil. Dnes si nás zavolá. Neochota lidí je více než patrná. Lidé by si měli více pomáhat, být solidární,“ uvedl Pavlas s tím, že jedním příkladem za všechny je průjezdnost komunikací. „Občané by si měli uvědomit, že je nezodpovědné parkovat před budovou se zákazem stání, může v ní hořet a pak rozhodují vteřiny,“ dodal.

Na akci, kterou pořádala Univerzita Karlova (UK) a spolupořádal Deník, vystoupil také rektor UK Tomáš Zima a rektor Západočeské univerzity (ZČU) Miroslav Holeček. Oba se shodli, že odborníci na bezpečnost jsou zapotřebí, proto jsou stěžejní investice do vzdělávání, které se mnohonásobně vrátí.