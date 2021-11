Téměř polovina českých novorozeňat dostane ještě v porodnici dokrm, třetina dětí pak není krmena mateřským mlékem vůbec nebo ho velkou měrou kojenecká výživa doplňuje. Negativní trend potvrzují statistiky České neonatologické společnosti za rok 2020 i interní pětiletý průzkum Společnosti pro zdravé rodičovství Aperio.

„Trend je pro kojení nepříznivý. Zatímco v polovině 90. let bylo při propuštění z porodnice plně kojeno asi 96 procent dětí, v roce 2018 už to bylo jen 81 procent novorozenců,“ říká k průzkumu Lucie Ryntová, programová vedoucí Aperia. V roce 2020 to pak mělo být už jen 76 procent. Respondentky navíc uvedly, že 48 procent kojenců dostalo v roce 2020 první dokrm už na oddělení šestinedělí.

Důvody samotné matky a organizace zastupující rodiče nevidí v neochotě žen děti kojit. Za pravdu jim dávají data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která uvádějí, že po porodu iniciuje kojení 95 procent rodiček. Problém je podle nich zejména ve zdravotnictví. Tomu vytýkají paternalistický přístup vůči ženám. Roli hraje i nedostatek personálu. Často tak na ženy, kterým například předchozí mateřské zkušenosti zcela chybí, není čas.

Nikdy kojit nebudete

Typickým příkladem je přístup ke kojení po císařském řezu, o němž stále panují a jsou živeny mýty, že to není možné vůbec nebo to půjde jen obtížné. „V podstatě se hodí odpovědnost na ženu, která nezvládá po císaři bolesti nebo se jí netvoří hned mléko, nenachází správnou polohu pro děťátko. Ta často pak rozhodne sama o tom, že se přejde na dokrm, protože má obavy, že bude miminko strádat. Víme ale, že stačí pozornost a trpělivost sester, které mamince pomohou. Těch se ale u nás bohužel stále nedostává,“ konstatuje Aneta Majerčíková, předsedkyně organizace SpoKojení.

Některé zkušenosti žen, kdy nemohly kojit kvůli psychické nepohodě zapříčiněnou necitlivostí personálu, shrnuje i blog Šestinedělky. V českých porodnicích zaznívaly a možná stále zaznávají často věty jako „Vy nikdy kojit nebudete, k těmhle prsům se dítě nikdy nepřisaje, máte příliš vpáčené bradavky“.

Některé ženy se i svěřily s tím, že byly přímo personálem od kojení zrazovány. „Uvažujte maminky, nekojené dítě můžete dát babičce na hlídání a samy si odpočinout, vyspat se. Umělá mléka jsou dnes již na daleko vyšší úrovni než mléko mateřské,“ vyslechla si například žena v jedné z moravských porodnic.

Reklama na každém kroku

A právě umělá mléka a lobby jejich výrobců jsou další věcí, která negativní trend podporuje. „Reklama matky obklopuje od počátku těhotenství do porodu. Začíná to těhotenskými průkazkami, které na sobě reklamu mají, pokračuje péčí zdravotníků, jejichž školení a kongresy výrobci výživy platí. Loga se objevují dokonce i na náramcích se jmény, které miminka dostávají po porodu na ručičku,“ popisuje Majerčíková.

Téma v říjnu otevřela i vládní Pracovní skupina k porodnictví. Radě vlády pro rovnost žen a mužů navrhla, aby předložila ke schválení usnesení, ve kterém mimo jiné stojí i zhodnocení současného stavu marketingu u nás.

„Predátorský a vysoce sofistikovaný marketing náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví je přesto v současné době nadále rozšířený a úspěšný po celém světě, Českou republiku nevyjímaje,“ potvrzuje dokument. „Používá různé kanály, včetně masmédií, sociálních sítí; je přítomný v lékárnách, nemocnicích, maloobchodě. K rodičům se dostává mimo jiné prostřednictvím zdravotníků a jiných rodičů. Dosavadní studie potvrzují, že je jen málo rodičů, kteří se s marketingem umělé výživy pro kojence a malé děti nesetkají,“ doplňují závěry pracovní skupiny.

Podle WHO je vhodné děti plně kojit do šesti měsíců, následně kojit s přidáváním příkrmů až do dvou let. Z dat ČSÚ vyplývá, že v šesti měsících je kojeno (s dokrmem či bez) už jen 39 procent dětí.

Kodex by měla ČR více dodržovat

Letos uplynulo čtyřicet let od chvíle, kdy WHO a UNICEF přijaly Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka. Jeho cílem je chránit rodiče před nevhodnými komerčními vlivy, které by mohly mít dopad na jejich rozhodování o výživě malých dětí. Implementaci Kodexu a navazujících rezolucí do práva a jejich dodržování průběžně hodnotí WHO a UNICEF zprávou. V roce 2020 obdržela ČR celkové hodnocení 39 ze 100 bodů.



Zdroj:Pracovní skupina porodnictví, Úřad Vlády ČR