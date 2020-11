Nových případů covidu je méně než před týdnem. Výrazně ovšem přibylo zemřelých

Počet potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku za dnešek do 18:00 stoupl o 4398. Je to téměř o 600 méně než v úterý ke stejné době a o 2900 méně než minulou středu. Ubylo také lidí hospitalizovaných s nákazou novým koronavirem, kterých bylo podle posledních údajů z úterý 7890, o 194 méně než o den dřív. Stav 1131 pacientů lékaři hodnotí jako těžký. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Oddělení ARO v nemocnici v Hořovicích | Foto: ČTK / ČTK

V Česku nadále výrazně roste počet zemřelých. Oproti ránu stoupl počet úmrtí lidí s prokázaným koronavirem o 194 na celkových 5517 od začátku epidemie. Na dnešek připadá zatím 76 úmrtí, zbytek nárůstu je důsledkem revize údajů z předchozích dní. Od začátku listopadu zemřelo v Česku přes 2000 lidí s koronavirem. Laboratoře v Česku v úterý potvrdily dalších 9016 případů nemoci covid-19. Proti pondělí jich bylo zhruba o 3000 více, ale přibližně o 3000 méně než před týdnem. Rychlost šíření nákazy v Česku v posledních dnech zvolňuje, spolu s tím stagnoval počet hospitalizovaných. Stále ale rychle přibývá úmrtí s covidem-19. Za úterý jich ministerstvo uvádí 109, čísla z posledních dnů ale obvykle při pozdějších aktualizacích vzrostou. Minulé úterý zemřelo 244 pacientů s koronavirem, což bylo nejvíc v jednom dni od počátku epidemie. Nový problém. Roušky zaplavily lesy, rozkládají se přitom až 200 let Přečíst článek › V souvislosti se zveřejňováním počtu lidí, kteří zemřeli s nákazou koronavirem, se poslanec ANO a onkolog Rostislav Vyzula minulý týden podle serveru Blesk.cz obrátil na neveřejném jednání zdravotního výboru Sněmovny na ministerstvo zdravotnictví s dotazem, zda je tak nutné činit každý den. Podle něj je údaj nepřesný a pro občany deprimující a navrhl, aby se uváděl tak, "aby bylo vidět, že tato úmrtí jsou navíc, nebo jestli jsou v rámci pravidelných průměrů". Web připomněl, že do statistik můžou být zahrnuti i lidé, u kterých koronavirus nebyl pravou příčinou smrti, naopak v nich můžou chybět ti, kteří náhle zemřeli doma a důvodem byl covid-19. Pro zveřejňování úmrtí v delším časovém horizontu se na výboru vyslovil i ředitel Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) Ladislav Dušek. K nastavení pravidel zveřejňování čísel ale nemá pravomoc. "Ve chvíli, kdy mně jako zaměstnanci ÚZIS doputuje papír, abych číslo přestal vysílat a řádně po validaci informoval veřejnost o mortalitě třeba za poslední čtvrtrok se standardizovanými hodnotami a s nastavenými příčinami úmrtí třeba ve spolupráci s ČSÚ, strašně rád tak učiním," uvedl podle serveru Dušek. Ze 429 880 případů nákazy od březnového počátku jejího šíření v Česku se 277 473 lidí vyléčilo. On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Nejrychleji se nyní nákaza šíří na Pelhřimovsku, kde za uplynulých sedm dní připadlo na sto tisíc obyvatel 961 případů. Následuje Vsetínsku s 816 přepočtenými případy. Relativně nejlepší situace je momentálně v Praze, kde je 240 nakažených na sto tisíc obyvatel za poslední týden. Blatný: Opatření se projevují Statistiky potvrzených případů nákazy podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) naznačují, že opatření proti koronaviru, která byla přijata před dvěma až třemi týdny, se projevují. Není důvod je tedy zpřísňovat, je nutné se spíš připravit na řízené rozvolňování, uvedl v pondělí ministr. Testuje se méně. Lidí s příznaky v ordinacích praktiků ubylo Přečíst článek › Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) ale bude muset vláda kvůli vývoji epidemie znovu požádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který platí zatím do 20. listopadu. Hamáček v úterý uvedl, že epidemická situace bude vyžadovat i po tomto datu platnost restrikcí vyhlášených na základě nouzového stavu, kam patří třeba uzavření části obchodů nebo omezení provozu škol. Podle Hamáčkova dřívějšího vyjádření může nouzový stav trvat do Vánoc.

