Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) od prvního března zpřísnila opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. Zároveň vyhlásila nový nouzový stav, který by měl skončit v sobotu 28. března.

V následujících třech týdnech bude kvůli špatné epidemiologické situaci výrazně omezen volný pohyb lidí. Ti musejí zůstávat ve svém okresu, platí však výjimky pro cesty do práce, k lékaři, nebo na úřad. Vycházky, běh a další sportování jsou pak možné pouze na území obce, nikoli celého okresu.

Pro opuštění okresu je nově nutné potvrzení zaměstnavatele, čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Dodržování omezení pohybu budou namátkově kontrolovat policisté s vojáky a příslušníky Celní správy, a to na 500 vytipovaných stanovištích. Fungovat budou také mobilní hlídky.

Stálé policejní kontroly v noci na dnešek zmizely z hranic dosud uzavřených okresů Sokolov a Cheb. Po dvou týdnech karantény se režim kontrol mění na namátkové, jako ve zbytku republiky.

Někde museli řidiči počítat se zdržením, jako například v Místecké ulici mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou. Při příjezdu do moravskoslezské metropole byl provoz zúžen do jednoho pruhu a policisté prověřovali vybrané osádky. „Jde o náhodný výběr,“ řekl Deníku policista s tím, že lidé v tuto dobu jezdili především do zaměstnání.

Plynulý provoz

Plynulý provoz byl naopak mezi Příbramí a Prahou, kde policisté zastavovali zhruba každé třicáté auto. Například autobusová linka 359 projela v půl deváté ráno hranice okresu takzvaně "bez ztráty kytičky". Nikdo ji totiž nekontroloval.

Z řidičů taxislužeb, kteří od časného rána postávali u Bondy centra v Mladé Boleslavi, policejní hlídku v pondělí ráno nepotkal nikdo. Většina z nich přitom byla v práci od sedmé ranní. „Jen jsem slyšel od kolegy, že byli policisté na Hlínovišti a tam kontrolovali," okomentoval jeden z řidičů.

Poklidná situace panovala i na západě Čech. "Řidiči jsou připravení a každý má nějaký doklad, aby mohl jet dál," konstatoval policista, který u odbočky na Dlažov hlídal hranice mezi Klatovskem a Domažlickem. Kontroly probíhají namátkově, takže se netvoří kolony. To potvrdila i Jana Hájková, která jela z Klatov do práce do Přeštic. "Bylo to v pohodě. Ráno moc nezastavovali. Každé auto určitě ne. Provoz ani moc nebyl, ani kolony se ne tvořily, vše v klidu. Snad to tak bude i dál," přeje si žena.

Policejní kontroly očekával na cestě do práce také Michal Sládek z Čejkovic na Hodonínsku. "Pracuji v Brně, vyrážel jsem něco po šesté ráno a nepotkal jsem vůbec nikoho. Formulář s důvodem vycestování jsem připravený neměl, spoléhal jsem na to, že stačí vizitky, kde stojí název a sídlo mého zaměstnavatele," zmínil muž.

Již během pondělka se do kontrol zapojí přibližně 26 tisíc policistů, v úterý se k nim pak připojí i více než 3800 vojáků a 270 celníků. „První dny bude policie benevolentnější, chápe, že řada občanů si nemohla o víkendu potřebné doklady pořídit, ale od poloviny týdne už nebudeme tak tolerantní," upozornil o víkendu první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Benevolentní přístup

O benevolentním přístupu mluvil v pondělí i brněnský policejní mluvčí Bohumil Malášek. „Třeba když řidiči jeli ráno do práce, počítali jsme s tím, že ještě nemusí mít u sebe potvrzení, protože v práci ještě nebyli a teprve do ní jeli," vysvětlil.

Také v Libereckém kraji jsou policisté při kontrolách zatím benevolentní. "Dokonce jsme udělali to, že všechny hlídky mají vytisknuté formuláře, a pokud lidé nic nemají nebo jen rukou psané čestné prohlášení, tak jim je dáváme," uvedla mluvčí policie Jana Světlá.

Za porušení nařízení o průjezdu mezi okresy však hrozí nemalé sankce. Na místě to může být maximálně deset tisíc korun, ve správním řízení až dvacet tisíc.