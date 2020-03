Nejvíce nakažených zůstává i nadále na území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje. Naopak nejméně nemocných dosud laboratoře odhalily v Libereckém a Královéhradeckém kraji.

Dení přírůstek v počtu nakažených se nejčastěji pohybuje mezi hodnotami 100 a 150, nejvýraznější výkyv se objevil ve čtvrtek 19. března, kdy testy potvrdily nemoc COVID-19 u 205 osob. V Česku tak dosud nedošlo k exponenciálnímu růstu počtu osob, které byly na koronavirus pozitivně testovány.

Následkům nákazy koronavirem v Česku dosud podlehl jediný člověk. Šlo o pětadevadesátiletého muže, který byl hospitalizován v pražské Nemocnici Na Bulovce, trpěl i dalšími zdravotními potížemi a zemřel na následky celkového vyčerpání. Zhruba dvě desítky osob jsou v současné době na jednotkách intenzivní péče.

Dodávky zdravotnického materiálu

V čínském Šen-čenu dnes přistál druhý obří letoun Ruslan, který do Česka přiveze další dodávku zdravotnického materiálu. „Druhý let obřího Ruslanu je v půli cesty. V 16.10 SEČ přistál stroj v Šen-čenu. Po naložení desítek tun zdravotnického materiálu vyrazí ihned do České republiky,“ uvedl na twitteru ministr obrany Lubomír Metnar.

Dodávku roušek a ochranných obleků očekává česká vláda také z Vietnamu. Na twitteru o tom informoval premiér Andrej Babiš. „‚Vaše potíže, jsou naše potíže.‘ To mi řekl vietnamský premiér Nguyen Xuan Phúc při 30minutovém rozhovoru, kdy potvrdil objednávku roušek a ochranných obleků. První dodávka by měla dorazit ve středu,“ napsal.

Ministr vnitra Jan Hamáček dnes uvedl, že kromě letounu Ruslan dorazí tento týden z Číny také dodávky zdravotnického materiálu, které přivezou stroje společnosti China Eastern, a to jak ve verzi nákladní (cargo), tak osobní.

Opatření proti koronaviru a jejich následky

Nouzový stav a následná omezení pohybu v Česku dopadají výrazně především na menší podnikatele a živnostníky. Vláda dnes proto rozhodla, že po dobu trvání nouzového stavu a na další tři měsíce po něm pozastaví elektronickou evidenci tržeb (EET). Podnikatelé tak nebudou muset své tržby evidovat a nebude docházet k žádným kontrolám. Návrh ještě na mimořádném zasedání projednají poslanci.

„Podnikatelům pozastavujeme povinnost evidovat tržby (EET) po dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Nemusí tržby evidovat a nebudou nijak kontrolováni. Nově evidující podnikatele nemusí na FÚ pro registraci, stávající nemusí řešit technickou podporu či aktualizaci certifikátu,“ uvedla na twitteru ministryně financí Alena Schillerová.