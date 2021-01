Vláda prodloužila přísnější opatření. Skiareály zůstanou i nadále zavřené

aktualizováno 7.1.2021 Aktualizováno





Opatření proti epidemii koronaviru zůstanou i nadále na nejpřísnějším stupni systému PES, a to nejméně do 22. ledna. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). I nadále zůstanou uzavřena lyžařská střediska.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (na snímku z 14. prosince 2020) | Foto: ČTK / ČTK

"Pravidla, jaká byla nastavena 27. prosince, by se měla projevit během příštího týdne," uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím, že pokud by se situace měla zhoršit, bude vláda znovu jednat o prodloužení nouzového stavu. "Je velmi pravděpodobné, že ho bude potřeba prodloužit," domnívá se ministr. Česko hlásí rekordní přírůstek nakažených. Rizikové skóre kleslo na 84 bodů Přečíst článek › Vyloučeno není ani další zpřísnění stávajících opatření. "Vždy je možné ještě pravidla upravit," upozornil Blatný a dodal: "Je možné ještě opatření zpřísnit, podle epidemiologické situace se chceme rozhodnout během příštího týdne." Kompenzace pro skiareály Čtvrteční jednání vlády nepřineslo příznivé rozhodnutí pro provozovatele lyžařských areálů - ty zůstanou i nadále zavřené. A to přesto, že je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) chtěl nechat dostupné ve speciálním režimu. "Byl jsem pověřen vládou, abych okamžitě začal připravovat kompenzační program pro lyžařské areály," oznámil vicepremiér. "Skiareály nejsou místem, kde dochází k omezování sociálního kontaktu," zdůvodnil uzavření horských středisek následně Blatný. Ohledně kompenzací se Havlíček ještě ve čtvrtek sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO), ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a ředitelem Asociace horských středisek Liborem Knotem, aby domluvili specifické podmínky programu náhrad. Za vysoké počty nakažených mohou vánoční návštěvy, řekl Blatný Přečíst článek › Nově vláda naopak umožní návštěvy v nemocnicích. V zařízeních dlouhodobé a následné péče bude nutný negativní test na covid-19 a respirátor, v případě lůžek akutní péče budou vyžadována hygienická a protiepidemická opatření, zejména respirátor. Většina žáků a studentů bude i po 10. lednu pokračovat v distančním vzdělávání. Mírného "uvolnění" se dočkají vysoké školy, kde mají být studentům závěrečných ročníků umožněny konzultace jeden na jednoho. Možné bude i uskutečnit přijímací zkoušky na vysoké školy ve skupinách nanejvýš deseti osob a konat zkoušky na vyšších odborných školách rovněž za účasti nejvýše deset osob. V nižším stupni rizika než pět se podle Blatného také počítá s tím, že pokud lidé budou mít test, nebo prodělali covid-19 před méně než devadesáti dny, budou například moci na různé kulturní akce. „Odpovědnost nás všech, opakované antigenní testování a očkování - to jsou věci, které nás přibližují normálnímu životu,” přiblížil ministr zdravotnictví. Očkování v Česku Blatný rovněž uvedl, že dávky vakcíny od firmy Pfizer a BioNTech, které měly dorazit do Česka tento týden, mají nemocnice k dispozici již od úterý. Původně mělo do Česka v lednu dorazit také 80 tisíc dávek vakcíny Moderna, kterou nově schválila Evropská komise. "Potvrzených je zatím dvacet tisíc," oznámil ministr zdravotnictví. Od pondělí se v Česku očkuje ve všech krajích, většinou zdravotníci nebo senioři v nemocnicích či domovech důchodců. Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví bylo v Česku do středečního večera očkováno 19 918 lidí. Výpočet indexu PES se mění. Blatný také představil strategii očkování Přečíst článek › Antigenní testy hrazené ze zdravotního pojištění budou pokračovat i po 15. lednu. Lidé je mohou podstoupit opakovaně. "I nadále po 15. lednu budou prováděny antigenní testy, které budou pro občany k dispozici bezplatně, budou hrazeny ze zdravotního pojištění a bude možnost je provádět opakovaně jako dosud," konstatoval Blatný. V současné době většina opatření odpovídá pátému stupni rizika v protiepidemickém systému PES. Rizikové skóre hodnotící epidemii odpovídá pátému stupni vyššímu než 76 bodů už od 30. prosince. Pravidla, mezi něž patří i zákaz shromažďování více než dvou lidí na veřejných místech, uzavření služeb a řady obchodů či omezení výuky ve školách, v zemi platí od 27. prosince. Landa kritizoval kroky vlády. Neomezujeme svobodu, ohradil se Babiš Přečíst článek › Epidemie koronaviru nabývá v posledních týdnech znovu na síle. Testy ve středu odhalily 17 668 nakažených, to je o 310 víc, než bylo dosavadní úterní maximum. S nákazou se teď v zemi potýká 132 725 lidí, to je také dosud nejvíc. V nemocnicích bylo podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví 7143 lidí s covidem, asi o dvě stovky méně než předchozí den.