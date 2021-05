"Z dlouhodobých průzkumů vyplývá, že pokud se nemůže konzumovat, polovina lidí do kina nepřijde," sdělil ČTK ředitel sítě multikin Cinestar Jan Bradáč.

Otevření kin vítají zástupci distribučních společností. "Věříme, že diváci návrat do kin i přes trochu nepohodlí ocení a společně s námi se vydají za zážitky, které může zprostředkovat pouze plátno," uvedl ředitel společnosti Aerofilms Ivo Andrle.

Od 24. května se bude moci kulturních akcí venku zúčastnit až 1000 lidí, musí ale tak být naplněna maximálně poloviční kapacita prostoru. Budou se moci konat akce uvnitř s účastí maximálně 500 diváků a pořadatelé také mohou obsadit maximálně polovinu celkové kapacity.

Jako potvrzení o bezinfekčnosti stačí doba tří týdnů po první dávce očkování proti covidu-19, dosud se uznávalo jen dokončené očkování. Lidé po první dávce se zatím museli prokazovat testem. Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je také negativní antigenní nebo PCR test.

Držitel Zlatého medvěda i animované filmy

Aerofilms uvede v prvním týdnu po znovuotevření kin režijní debut Vigga Mortensena Ještě máme čas. Na velká plátna se dostane film Služebníci, vítěz hlavní soutěže loňského Febiofestu. V předpremiéře bude v kinech uveden snímek Smolný pich aneb Pitomý porno, držitel Zlatého medvěda od režiséra Radua Judeho.

V létě se chystá premiéra francouzské komedie Přípitek, český dokument Svéráz českého rybolovu představující partu rybářů z Moravy i film Gunda Viktora Kossakovského. Po přestávce se opět vrátí oblíbené kinopřenosy koncertů. Prvním bude koncertní záznam Bon Jovi: From Encore Nights. V kinech se objeví od 10. června.

Distribuční společnost Bontonfilm 27. května nabídne obnovenou premiéru filmu Smečka, jehož děj režisér Tomáš Polenský zasadil mezi hokejový dorost. Více než rok po první ohlášené premiéře zamíří k divákům na plátna kin komorní vztahové drama režisérky Miry Fornayové Žáby bez jazyka. Na červen jsou připravené projekce českých dokumentů Vlci na hranicích (režie Martin Páv) a Anny (Helena Třeštíková) a poetické tragikomedie o životě na vsi Tichý společník (Pavel Göbl).

Po pauze se do kin vrací i tituly distribuční společnosti Artcam. Jsou mezi nimi drama Disco či animovaná Princova cesta, která si užila pouze předpremiéru na Anifilmu. Na otevření kin čeká režisér Jindřich Andrš se svou dokumentární odyseou Nová šichta. Příběh horníka, který se rozhodne změnit svůj život, zvítězil na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a získal dvě ceny na filmovém festivalu v Lipsku. K dalším plánovaným titulům mířícím do široké distribuce patří francouzská poetická komedie Na palubu! Na léto Artcam připravuje dokument Dagmar Smržové o svérázné dívce s handicapem, která touží zažít lásku: Chci tě, jestli to dokážeš.

Nejméně návštěvníků v historii

Podle Unie filmových distributorů (UFD) loni do kin kvůli epidemii koronaviru přišlo nejméně návštěvníků v historii ČR. Vstupenek se prodalo 6,38 milionu, tedy zhruba o dvě třetiny méně než o rok dřív. Téměř o dvě třetiny klesly také tržby, bezmála o polovinu se snížil počet představení. Provozovatelé tuzemských kin loni vykázali čisté tržby zhruba 906 milionů korun, což je meziroční pokles o více než 65 procent.