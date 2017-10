Česko marně shání lidi. Vyřeší to umístěnky?

Jak dostat absolventy středních a vysokých škol tam, kde je jejich akutní nedostatek? To trápí praxi nejvíc. Zvenčí to možná vypadá tak, že všechny neduhy českého školství vyřeší citelné zvýšení učitelských platů. Zdaleka to tak ale není.

„Až polovina absolventů středních odborných škol a učilišť do roka opustí svůj obor a živí se něčím jiným, například jako prodejci zboží nebo manažeři,“ uvedla ředitelka Národního vzdělávacího fondu Miroslava Kopicová na úterním fóru o budoucnosti technického vzdělávání a jeho propojení s průmyslem.

Ředitel Pražské plynárenské Pavel Janeček zmínil, že v jediném specializovaném učilišti se pro potřeby jeho firmy připravuje 20 žáků a na VŠCHT příslušný obor studují tři lidé. Přilákat děti do škol, po jejichž posluchačích je praxe hladová, není vůbec snadné.

„Po letech se nám podařily dvě věci, za něž jsem velmi vděčná, jednak obnovit spolupráci s klíčovými zaměstnavateli v regionu, jednak naplnit pedagogický sbor,“ svěřila se Ivana Vitisková, ředitelka Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou. Šéf ANO Andrej Babiš je přesvědčen, že vláda by měla podporovat směry, které jsou žádány.

ÚBYTEK MATURANTŮ

„Stát nemůže plánovat, ale predikovat musí. Například už dnes víme, že v letech 2020–2024 nebudeme mít 100 ani 80 tisíc maturantů, ale sotva šedesát. S tím musíme pracovat,“ míní ministr školství Stanislav Štech. Deníku prozradil, že na ministerstvu připravili návrh nového financování vysokých škol. Řídilo by se třemi pilíři. „První by byl fixní základ, který by odpovídal zhruba 90 procentům potřeb z minulých let.

Vedle toho by univerzity dostávaly peníze podle ukazatele kvality, kam patří třeba úspěšnost absolventů, a pak na základě společenské potřebnosti. Obory, v nichž je nedostatek absolventů, by mohly bonusovat. Nešlo by o plánovaná a přesně nadiktovaná čísla pro jednotlivé studijní směry, ale o vizi, která by předjímala to, co nás čeká za pět let.“

Končící šéf resortu není ani proti myšlence, kterou zatím v ČR nikdo neuchopil, totiž umístěnkám. „Ve Francii mají studenti učitelství povinné praxe, během nichž berou nejnižší učitelský plat. A když projdou, musí se upsat na konkrétní škole, kam je stát na pět let vyšle. Umístěnky tedy řeší hodně problémů, třeba v lokalitách s přistěhovaleckou či problémovou populací,“ říká Štech.

ZAVÁZAT SI TALENTY

V českých podmínkách si ovšem dovede představit méně revoluční řešení: „U nás jsou zárodky čehosi podobného u firem, které si zavazují šikovné žáky během studia stipendii a předběžnými smlouvami. Pokud do budoucna chceme efektivně řešit profesně odvětvové nebo regionální výpadky, není příliš mnoho jiných možností,“ míní.

Jeho nástupce bude muset řešit i další podněty z terénu. Rektor Vysoké školy báňské – TU Ostrava Václav Snášel kvůli zefektivnění badatelské práce kupříkladu žádá, aby stát určil zhruba pět výzkumných směrů, které bude podporovat. K tomu své slovo určitě řekne i nově zvolený rektor ČVUT, částicový fyzik Vojtěch Petráček.