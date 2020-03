Do Česka se letecky vrátilo 202 turistů z Maroka. Další přivezly autobusy

Ve čtvrtek se do Česka letecky vrátilo 202 českých občanů, kteří uvázli v Maroku. Dalších zhruba 200 Čechů dopravilo do vlasti pět autobusů, které ministerstvo zahraničí vypravilo z Frankfurtu, Curychu a Vídně, uvedl na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dnes zamíří do Česka dalších 12 evakuačních autobusů.

Letoun irských nízkonákladových aerolinek Ryanair | Foto: ČTK

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE. Petříček uvedl, že Čechy dopravily do vlasti dvě letadla společnosti Ryanair, které dostaly výjimku na let z Maroka do Česka. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové v letadlech bylo i několik desítek Slováků. Nebývalé psychické vypětí. Mrtvé už ani nepočítáme, zní od italských zdravotníků Přečíst článek › Ministerstvo zahraničí jedná i o vypravení repatriačních letů pro Čechy na Filipíny a do Vietnamu. Štíchová dnes ČTK sdělila, že termíny pro lety zatím stanovené nejsou. Petříček ve středu řekl, že dohoda s Vietnamem o vypravení letadel by mohla být příští týden. Ministr dnes také napsal, že se ve čtvrtek pomocí autobusů vrátilo do Česka asi 200 občanů ze Švýcarska, Německa a Rakouska. Autobusy jsou určeny především pro cestující, kterým byly zrušeny navazující lety do Česka a uvízli na evropských letištích. Desatero k bezpečnějšímu cestování: jaký odstup v MHD dodržovat, fungují taxi? Přečíst článek › Dnes ministerstvo vypraví dalších 12 autobusů. Šest jich pojede z Londýna, tři z Vídně, dva z Frankfurtu a jeden vyzvedne Čechy z Paříže a Lucemburku. V sobotu autobusy povezou Čechy z Frankfurtu a z Amsterodamu.

Autor: ČTK