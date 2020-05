Zeman se domnívá, že sucho je důležitější a zásadnější něž koronavirová krize. "Proti suchu je třeba bojovat nikoliv podlamováním naší energetické základny, například tím, že odstavíme jaderné elektrárny, ale vybudováním nových vodních nádrží," uvedl prezident.

Varování před suchem je podle něj také výzvou k investiční aktivitě a budování nádrží včetně přehrad. "Vím, že je v plánu vybudování až šesti vodních nádrží, přehrad. Premiér (Andrej Babiš, ANO) má pravdu, že za 30 let se tady nepostavila ani jedna přehrada," uvedl. Budování přehrad podle něj brání "zelení aktivisté".

Střecha Evropy

Stavbu přehrad považuje Zeman pro boj se suchem za dostačující. "Mluví se o dalších opatřeních, třeba výsadbě lesů a podobně, ale asi nejdůležitější je zadržování vody v krajině. My jsme v podstatě střecha Evropy a z té střechy bez užitku voda odtéká do sousedních zemí," konstatoval.

Stát se nyní zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku, Skaliček na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji. Ministerstvo zemědělství dnes informovalo, že chce hájit 31 území pro vodní nádrže.

InterSucho: Zemědělské sucho se rozšířilo na 98 procent území



Zemědělské sucho se od minulého týdne rozšířilo prakticky na celé území republiky. V neděli jím trpělo 98 procent území. Výrazné až extrémní sucho, tedy tři nejhorší stupně, nyní postihují 57 procent území. Déšť, který přijde dnes a potom především ve středu a v pátek, dosytí podle odborníků na normální úroveň půdu do 40 centimetrů především v Čechách, na Moravě zůstane situace špatná. Prakticky nic deště nezmění na suchu v hloubce od 40 centimetrů do jednoho metru, řekl ČTK jeden z tvůrců projektu InterSucho Pavel Zahradníček na základě předpovědních modelů na dalších deset dnů.



Zemědělské sucho ukazuje relativní nasycení půdy na daném území, porovnává se aktuální stav s průměrem za léta 1961 až 2010. Tvůrci portálu, kteří sucho systematicky zkoumají, současný stav označili za nejhorší sucho na území republiky za posledních 500 let. Zemědělci hlásí, že některé plodiny už boj se suchem vzdaly a ve většině okresů už předpokládají minimální ztráty způsobené suchem na deset procent a více. Situaci rostlinám vedle sucha komplikují ranní mrazy v posledních týdnech a silný výsušný vítr. I letos tak mohou mít mnozí sedláci velký problém s dostatkem potravy pro zvířata. V některých místech ale v minulých dvou týdnech napršelo i přes 15 milimetrů a díky tomu se rostliny zotavily.



Nejhorší sucho je v severní polovině Moravy, v celém pásu Podkrušnohoří od Ašského výběžku až po západní část Libereckého kraje. Řadu měsíců extrémním suchem trpí Třeboňsko a část Českobudějovicka, velké sucho je i v menších oblastech Zlínského kraje, na Jindřichohradecku či části Plzeňského kraje.



"Ode dneška nás ovlivní výrazná studená fronta, která přinese více srážek a také zásadní ochlazení. V následujících deseti dnech modely předpokládají úhrny nejčastěji od 15 do 30 milimetrů, lokálně i okolo 50 milimetrů. Očekávané deště budou mít pozitivní efekt na půdní sucho, ale prakticky jen do vrstvy 40 cm, kde se převážně v Čechách dosytí půdní profil na obvyklé hodnoty. Naopak na Moravě bude přetrvávat snížená dostupnost půdní vláhy a místy i výrazně. V hlubších vrstvách se stav prakticky nezmění a bude v nich převládat výrazné až extrémní sucho," uvedl Zahradníček.



Letošní sucho je nejhorší v suché epizodě, která Česko postihuje od roku 2015. Kumulují se efekty dlouhodobého srážkového deficitu a letošní na sníh extrémně chudé zimy. Dlouhodobě je i sucho hydrologické, které se projevuje sníženým průtokem v řekách a snižující se hladinou spodních vod.