Na základě dodatku k Versaillské mírové smlouvě z roku 1929 získalo tehdejší Československo do své správy dvě přístavní území Saalehafen a Moldauhafen, a to na dobu 99 let s padesátiletou opcí. Smlouva vyprší za šest let. Město Hamburk by ale rádo získalo území dříve.

Česku proto už dříve nabídlo jinou přístavní část, která je podle expertíz pro naše lodě výhodnější. Jednání o výměně by měla začít už na jaře. „Zhruba do dvou týdnů by měl ministr dopravy Martin Kupka získat vyjednávací mandát a určit tým expertů, který se bude zabývat rokováním o výměně,“ potvrdil na dotaz Deníku mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Výhodná směna

Případné směně se Česká republika nebrání a považuje ji za výhodnou. Nové území Kuhwerder Hafen má totiž oproti tomu současnému přístup k moři, umožňuje plutí lodí s ponorem do jedenácti metrů, a zároveň napojení na řeku Labe. To by mohlo zrychlit a zlevnit přepravu zboží do tuzemska po Labi.

Potvrdily to i studie zpracované Ředitelstvím vodních cest ČR (ŘVC). „Pokud se budou dopravovat například rozměrné náklady z Česka do zámoří, přepravují se několika říčními loděmi. Ty musí i vyčkávat s přepravou na vhodné plavební podmínky. Celý náklad je pak v námořním přístavu přeložen na jednu námořní loď,“ popisuje mluvčí ŘVC Jan Bukovský. Nový přístav podle něj pomůže lepšímu uplatnění vnitrozemské vodní dopravy, která je ovlivněná kolísáním vody na Labi. „Zboží tedy bude dovezeno námořní lodí do přístavního území, kde se vyloží a naloží na říční lodě a naopak. Tento způsob manipulací je ekonomicky výhodný a rentabilní,“ dodává Bukovský.

Přínos nového území v hamburském přístavu vnímají i rejdaři. „Události posledních dní ukazují, že se stále může stát cokoli, a tedy mít svůj přístup k moři může být pro Česko strategické rozhodnutí. Saalehafen a Moldauhafen už svými parametry dnešnímu stavu neodpovídají a místo s lepším přístupem bude nepochybně výhodnější,“ říká jednatel Evropské vodní společnosti Lukáš Hradecký.

Plánek přístavu v Hamburku.Zdroj: Ředitelství vodních cest ČRAby ke směně došlo, musí německá a česká strana najít společnou řeč v otázce investic do vybudování infrastruktury. Tedy v tom, co v novém přístavu zaplatí město Hamburk a co Česko. Mluvčí resortu dopravy Martin Brychta zároveň upozorňuje, že Česko by současná přístavní území opustilo až ve chvíli, kdy bude na novém území vybudována právě potřebná infrastruktura a přístav v provozu. Stejně tak by bylo zapotřebí vyřešit ukončení nájemní smlouvy se stávající firmou, která dvě „česká“ přístavní území fyzicky obhospodařuje, navíc za to Česku posílá roční provizi 210 tisíc eur (5,3 milionu korun).

Výměnu území navrhli před sedmi lety sami Němci. Ti na „českém“ přístavním území v Hamburku zvažovali vybudování olympijské vesnice při své kandidatuře o pořadatelství letních olympijských her. Z toho nakonec sešlo. Z plánované směny nikoliv. Jen místo olympijské vesnice tu městská část Hamburku plánuje vystavět bytové čtvrtě s kancelářemi a také metro.

Zdroj: DeníkV přístavním městě má Česko ještě jedno území. Jedná se o lokalitu Peutehafen o rozloze zhruba osm tisíc metrů čtverečních. Na rozdíl od Saalehafen a Moldauhafen toto území Česko vlastní.