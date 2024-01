Vláda Petra Fialy (ODS) odsouhlasila nákup letounů F-35. Zástupci současné parlamentní opozice ve sněmovním výboru pro obranu proces podrobili zdrcující kritice a poukázali na řadu nesrovnalostí, které celý nákup provázejí. Výsledkem je, že ani jedna ze stran současné opozice nevylučuje revizi smluvních závazků, týkajících se problematického pořízení drahých letadel.

Letouny F-35A Lightning II na Dnech NATO v Mošnově v loňském roce | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkMinistryně obrany Jana Černochová (ODS) s americkým velvyslancem Bijanem Sabetem podepsala Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k projektu pořízení letounů F-35, který je nejvýznamnějším projektem v historii Armády ČR. Tímto krokem bylo završeno vyjednávání o budoucnosti českého nadzvukového letectva a uzavření tohoto kontraktu.

Česká republika nakoupí celkem 24 kusů verze A, z nichž polovina bude vyrobena v USA a polovina v Itálii. Dodání prvních letounů k výcviku pilotů v USA by mělo proběhnout v roce 2029 s ukončením dodávek posledních kusů v roce 2035. Právě do tohoto data bude armáda zároveň provozovat také letouny Gripen.

Supermoderní typ F-35, na jehož vývoji se kromě Američanů podílely také Velká Británie, Itálie, Austrálie, Kanada, Dánsko, Norsko, Nizozemí a Turecko, vzlétl poprvé v prosinci 2006 a dodnes bylo všech tří jeho verzí vyrobeno 1000 kusů. Technicky je F-35 Lightning II na samé špici současného leteckého inženýrství a jde o vůbec první bojové letadlo 5. generace, nabízené na světovém trhu (předchozí typ F-22 USA nikdy neuvolnily k vývozu ani mezi nejbližší americké spojence). Velkým problémem jsou však velmi vysoké náklady na provoz.

Letouny F-35 Lockheed Martin F-35 Lightning II.Zdroj: ShutterstockNový stroj vznikal s maximálním důrazem na obtížnou zjistitelnost ve všech spektrech, přičemž významnou část výzbroje je možné nést ve dvou vnitřních šachtách. Data z radaru a soustavy elektrooptických čidel po obvodu letounu jsou fúzována do pokročilého přilbového zaměřovače, díky němuž bylo v americkém letectvu poprvé po mnoha desítkách let upuštěno od instalace standardního průhledového displeje (HUD), používaného už od 30. let. Kokpitu místo analogových „budíků“ vévodí širokoúhlý displej, doplněný o systém rozpoznávání řeči. To vše má pilotovi usnadnit pilotáž, aby měl více prostoru pro rozhodování o samotné bojové činnosti. Srdcem letounu a jednou z jeho největších předností je pohonná jednotka Pratt & Whitney F135, s maximálním tahem 190kN nejvýkonnější motor, který byl kdy nainstalován do stíhacího letounu. Z výkonné pohonné jednotky, díky které letoun unese velké množství výzbroje, však také vyplývá nejzásadnější negativum typu F-35. Dokonce i cenu letounu, která v první výrobní sérii začínala na stěží uvěřitelných 221 milionech dolarů (což je tolik, kolik stojí F-22 Raptor) se podařilo v poslední výrobní sérii stlačit pod 80 milionů dolarů (1,8 miliardy korun).

Srovnání nákladů

Zatímco průměrná letová hodina švédských letounů JAS 39 stojí podle různých metodik kolem 6 tisíc dolarů, letová hodina F-35A se má v roce 2025 snížit ze současných 35 na zhruba 25 tisíc dolarů. Pro srovnání, náklady přepočtené na jednu hodinu ve vzduchu činí u letounu Eurofighter Typhoon cca 18 tisíc dolarů, u Dassault Rafale 16 500 dolarů a u F-16C cca 8 tisíc dolarů. Dokonce ani dvoumotorový F-15E s hodnotou zhruba 21 tisíc dolarů nedosahuje hodnoty nákladů na provoz supermoderních F-35.

Zdroj: Youtube

Nákup letounů F-35 tak bude největší vojenskou investicí státu od dob budování opevnění proti hitlerovskému Německu na konci 30. let, zároveň jde o největší jednorázový nákup v historii České republiky.

Ačkoli se odhady různí, náklad na nákup letounů a munice, výcvik pilotů a úpravu infrastruktury (zejména čáslavského letiště) si vyžádá přes 150 miliard korun, za celou dobu životnosti, projektované na zhruba 50 let, se pak náklady vyšplhají přes tři sta miliard.

Metnar: Ministerstvo nejedná s dalšími dodavateli

Lubomír Metnar.Zdroj: Deník / Divíšek MartinLubomír Metnar (ANO), ministr obrany v letech 2018 - 2021, opakovaně poukázal na nedostatky v procesu výběru nového letounu. „Rezort obrany se od počátku ani nesnažil jednat s jinými potencionálními dodavateli podobných letadel, a ve veřejném prostoru tak vyvstala řada otázek a spekulací. Navíc rezort celou řadu informací poskytuje v utajeném režimu, což opět komunikaci ztěžuje, a to nejen mezi poslanci, ale také vůči veřejnosti,“ komentoval počínání ministerstva současný předseda výboru pro obranu.

Zároveň naznačil, že by dal v tendru prostor i dalším výrobcům. „Rozhodnutí vlády o nákupu letounů F-35 považujeme za hazard, protože přestavuje vysoké nároky na státní rozpočet, které jsou v současné situaci těžce obhajitelné. Tím spíše, že používáme a až do roku 2035 budeme používat letouny Gripen. Z tohoto důvodu jsme nákup doporučovali odložit o dva roky a získat tak relevantní obraz o možnostech nejefektivnějšího zabezpečení vzdušného prostoru České republiky,“ prohlásil.

A ačkoli jeho stranický šéf Andrej Babiš po podpisu memoranda zmínil, že neví, jestli budou existovat „možnosti z toho kontraktu odejít, pokud by došlo k nějakému zpoždění,“ bývalý ministr obrany Metnar upozornil, že o nákupu nebude rozhodovat pouze současná vláda. „K tomuto výběru se bude vázat mnoho dalších potřebných kroků a tato historicky největší zakázka bude přesahovat několik volebních období. Bude ji tedy muset řešit i další vláda,“ řekl.

SPD se bude snažit smlouvu vypovědět

Předseda kontrolního výboru sněmovny, poslanec za SPD Radovan Vích, názorům hnutí ANO přitakává a jde ještě dál. „Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády a smlouva to bude umožňovat, potom bychom se tuto smlouvu snažili vypovědět,“ slíbil.

Poslanec, který je zároveň členem sněmovního výboru pro obranu, dodal důvody: „Přijdou rozpočtově těžké roky. Státní rozpočty v deficitu, rostoucí státní dluh, inflace. Víme, že armáda má modernizační deficit v řádu 400 - 500 miliard. Přitom právě tolik budou stát F-35 a za tyto peníze by se dala zmodernizovat celá armáda!“

Které náklady SPD nepodporuje? „Velká suma prostředků padla na výsadkový pluk, který nepotřebujeme a který po nás ani NATO nepožaduje v rámci plnění úkolů v rámci takzvaných Capability Targets.“

Hnutí Tomia Okamury vidí armádní priority jinde. „Aktivní záloha není a nikdy nemůže nahradit schopnosti záloh jako takových, kterých potřebujeme devadesát tisíc. Nějaké nábory a výcvik sice probíhají, ale je to nedostatečné. Ve výzbroji, technice a stavem materiálních zásob nebylo při srovnání s předcházejícím rokem v rámci Zprávy o zajišťování obrany dosaženo žádného zásadního pokroku, když přitom víme, že stav armádních zásob materiálu není dobrý dlouhodobě. V současnosti mají některé druhy vojsk velmi omezenou schopnost vést účinnou bojovou činnost, zejména pozemní síly a protivzdušná obrana. Jen u pozemních sil chybí na tabulkových počtech více než 3 500 vojáků, a tak bych mohl dlouze pokračovat,“ popsal poslanec Vích.

V případě nákupu nových letounů upozornil předseda kontrolního výboru na fakt, že částky za pokračující pronájem Gripenů spolu s prvními splátkami za F-35 ukrojí z investiční části rozpočtu mnohem víc, než se doposud zmiňovalo: „Splátky za pronájem letounů JAS-39 Gripen jsou každoročně cca 1,7 miliardy korun. Sice se to na první pohled může zdát k objemu rozpočtu ministerstva obrany jako relativně malá částka, chtěl bych ale zdůraznit, že struktura rozpočtu ministerstva je 50:30:20 (mandatorní, provozní a investiční výdaje). Už tohle byla nemalá každoroční částka, která zásadním způsobem ovlivňovala možnost investovat do modernizace zejména pozemních sil a protivzdušné obrany. Když k tomu připočteme spekulovanou výši splátek sedm miliard za F-35, potom nás F-35 a Gripeny budou stát víc než třetinu všech investičních nákladů, a to jen na splátkách.“

Nakonec dodal: „K tomu všemu je nutné připočíst náklady za provoz, a to vše za situace, kdy po nás NATO nový typ letounů nepožaduje, protože jich má k dispozici dostatek.“

NKÚ nákup bedlivě sleduje

V debatách kolem nákupu mnohokrát zazněla argumentace zprávami, které vydává americký Úřad pro vládní odpovědnost, zámořská verze českého Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Je proto zajímavé zjistit, jak nákup posuzuje právě český NKÚ. Ten má zákona uloženo kontrolovat hospodárnost, účelnost a efektivnost vynakládání prostředků státního rozpočtu, do procesu tedy nemůže vstupovat nyní, ale až ve chvíli, kdy dojde k podpisu smluv a nákupu samotnému.

Podle jeho mluvčí Hany Kadečkové úřad nákup letounů v takzvaném Plánu kontrolní činnosti pro rok 2023 zařazen neměl. Kontroloři NKÚ však zakázku údajně „bedlivě sledují“ a je velmi pravděpodobné, že až začne její realizace, bude zároveň spuštěna i její důkladná kontrola.

Růžička upozorňuje na možné chyby

Mezi velké kritiky způsobu, jakým ministerstvo obrany vedené Janou Černochovou (ODS) postupuje nejen při nákupu nových letounů, patří také místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička z ANO. „Když se dnes podíváme například na způsob nákupu bojových vozidel pěchoty, ministerstvo do nákladů tam skrytě přidalo deset miliard a jeho zástupci všem s úsměvem tvrdí, jací jsou náramní hospodáři. Upřímně si nedovedu představit, že by podobná ‚vata‘ byla i u F-35,“ řekl.

Poslanec Pavel Růžička je bývalý voják.Zdroj: se svolením hnutí ANO

Konkrétně u nákupu letounů pak upozorňuje na další nesrovnalost. „Jak je u nákupu F-35 stanoven kurz dolaru, je to zmíněných 21,20? A kolik to bude reálně, 25? Vrchní ředitelka Cupáková ani nepřišla na projednávání rozpočtu a kapitolní sešit ministerstva obrany je plný chyb,“ uvedl.K budoucnosti smluv na F-35 dodal: „Ta čísla jsou pro mě nedůvěryhodná a jakkoli naše závazky respektujeme, minimálně revizi smluv tak, jak jsou postavené, se zřejmě nevyhneme.“

„Chyba se už stala v armádním doporučení. Podle mého názoru bychom se nyní měli soustředit na letouny 4. nebo 4,5. generace a o letounech 5. generace můžeme uvažovat jako o doplňku. Jestli má totiž F-35 doprovázet zatoulaná civilní letadla s rozbitou vysílačkou, tak se nedoplatíme,“ konstatoval Růžička.

Na podzim poslanci výboru pro obranu navštívili Jižní Koreu, která se v poslední době stává (zejména díky úzké spolupráci s Polskem) velkým dovozcem zbraní do Evropy. „Při parlamentní návštěvě Jižní Koreje nám ministr obrany potvrdil, že náklady na provoz F-35 jsou opravdu enormní. Korejci provozují kromě F-35 i výkonné, ale na provoz mnohem levnější letouny F-16 a F-15. Je tak otázkou, jak u nás výpočet výhodnosti platformy F-35 vůbec probíhal, jestli to nebylo podle politického zadání, nebo zda ve výpočtu není nějaká zásadní chyba,“ řekl Růžička.

Ředitel projektu F-35: Odložení by se nám prodražilo

Na kritiku opozičních poslanců reagoval bývalý velitel Vzdušných sil Armády ČR Petr Hromek, který v současné době zastává pozici ředitele národního programu F-35: „Jako bývalý voják si myslím, že obrana země by měla být nadstranické téma a měla by přesahovat volební období. Obrana musí vycházet z kontinuity, proto jsem rád, že rozhodnutí současné vlády vychází z velmi kvalitního vojenského doporučení, které bylo zpracováno ještě za předchozí vlády.“

Hromek tak opakuje argumenty ministryně obrany Jany Černochové (ODS), která zejména opozičním kolegům z hnutí ANO opakovaně připomněla, že to bylo právě ANO, jehož ministr obrany Metnar zahájil celý proces zadáním realizace odborného doporučení, které měla armáda dodat.

Ředitel Hromek k armádnímu doporučení doplnil: „Zabývalo se i náklady na provoz posuzovaných strojů. Náklady na provoz F-35 jsou sice podle dostupných údajů asi o čtvrtinu vyšší než například u letounů JAS-39 Gripen E/F, je to ale vyváženo delší životností a vyššími schopnostmi. V doporučení jasně zaznělo, že pro splnění všech budoucích úkolů je nezbytné pořídit letouny páté generace, tedy F-35.“

Bývalý stíhací pilot odmítl návrh nákup odložit. „Odložení rozhodnutí by nás zbytečně dostalo do časového tlaku a neznamenalo by finanční úsporu, protože cena techniky se stále zvyšuje. Zároveň kvůli mezinárodnímu bezpečnostnímu napětí chybí výrobní kapacity.“ Vyvrátil i opakovanou kritiku nereálného nastavení směnného kurzu, které by mohlo celý projekt prodražit: „S kurzovými riziky schválené plány samozřejmě počítají.“

Flek (STAN): Oddalování nákupu se nám nevyplatí

Ke slovům opozičních poslanců se vyjádřil i jeden z příznivců nákupu, místopředseda sněmovního výboru pro obranu, poslanec za STAN Josef Flek. „Svých kolegů z opozice si vážím, ale tady se očividně neshodneme. Žijeme v době bezpečnostních hrozeb. Na samotných podmínkách nákupu F-35 je víc než rok a půl práce. Navzdory tvrdým požadavkům z americké strany se nám podařilo vyjednat větší podporu a zapojení českých firem,“ poznamenal.

Místopředseda Výboru pro obranu PSP Josef Flek (STAN)Zdroj: se svolením Josefa FlekaFlek přiložil i další obvyklé argumenty, podporující pořízení nových strojů. „Můžeme zmínit samozřejmě i technologickou převahu stroje a lepší operační schopnosti i spolupráci v rámci Evropy. F-35 pořizují ve velkém i naši sousedé, tudíž logistika i servis bude mnohem snazší a levnější. Často srovnávaná cena za F-35 a Gripen řady E při nákupu 24 strojů není tak diametrálně odlišná, jak se může na první pohled zdát. Bavíme se o stroji, který bude sloužit (nejen) českému nebi více než 50 let,“ vysvětlil.

Místopředseda výboru po obranu zároveň upozornil, že ještě není známá přesná podoba smlouvy a proces odstoupení není právně zcela jednoduchý: „Nadto si nedokážu představit, zda je vůbec reálné 'přehodnotit' nákup F-35 po nástupu nové vlády. Musíme si uvědomit, že nejdříve v roce 2026 bude sestavena nová vláda a smlouva o nákupu bude podepsána dva roky. Výroba strojů již poběží a pokud by došlo k odstoupení od smlouvy, budeme muset zaplatit již existující náklady.“

„Jinak řečeno, z peněz daňových poplatníků zaplatí nová vláda něco, co nedostanou. Ceny Supersoniců budou jen vyšší a čekací doby delší. Oddalovaní nákupu se nám tedy nemůže ze žádného úhlu pohledu vyplatit,“ reagoval Flek.

Budoucí vláda

Agentury pro výzkum veřejného mínění zveřejnily v poslední době několik zajímavých dat. Jak například vyplývá ze srpnového průzkumu STEM/MARK, veřejnost si přeje co nejvyšší investice do školství a zdravotnictví, přes pozitivní vztah k armádě ale nepodporuje rozsáhlé nákupy zbraní.

Nejvíce z výzkumu vyčnívá právě pořizování letounů 5. generace, které odmítá 74 procent respondentů, zatímco 75 procent podporuje investice do pozemní protivzdušné obrany.

Zdroj: se svolením STEM/MARK

Z posledních průzkumů volebních preferencí a obliby politiků pak vyplývá, že s činností kabinetu vládne nespokojenost, vládní politici jsou neoblíbení, opoziční hnutí ANO ve volebních preferencích drtivě poráží všechny vládní strany, a tak není vůbec vyloučeno, že bude sestavovat příští vládu.

I proto je důležité sledovat, jak se k armádním nákupům staví současná opozice.