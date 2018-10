Česko navštíví francouzský prezident Macron. Sejde se se Zemanem i Babišem

Nejen americký ministr obrany James Mattis, ale také francouzský prezident Emmanuel Macron navštíví v blízké době Českou republiku. Podle České televize do Prahy zavítá 27. října, kam přicestuje ze Slovenska. V české metropoli se setká s prezidentem Milošem Zemanem i premiérem Andrejem Babišem.

Macron dorazí do Prahy během oslav stého výročí vzniku Československa, uvedla Česká televize. Jeho návštěva není až takové překvapení, Francie hrála významnou roli při vzniku Československa v roce 2018.

Navíc premiér Babiš o setkání s francouzským prezidentem v Praze velmi stál. Do Česka ho pozval již letos v únoru. "Prezidenta Emmanuela Macrona jsem pozval i s manželkou do Prahy, tak doufám, že to vyjde a přijede koncem května," napsal tehdy Babiš na twitteru.

Nově jmenovaný ministr zahraničí Tomáš Petříček Deníku k návštěvě Macrona řekl, že jeho návštěva je "věcí Úřadu vlády".

Vojenské přehlídky se zúčastní i Mattis

Ku příležitosti oslav stého výročí vzniku Československa o víkendu 27. a 28. října se do Prahy sjede hned několik významných zahraničních hostů, ústavních činitelů i válečných veteránů.

Zástupce generálního štábu Jiří Baloun na úterní tiskové konferenci potvrdil, že na vojenskou přehlídku přiletí i americký ministr obrany James Mattis. Kromě Česka navštíví další evropská města.

Diváci budou moci vojenskou přehlídku vidět na Vítězném náměstí nebo po obou stranách Evropské, konkrétně mezi ulicemi Gymnasijní a Kanadskou. Zúčastní se jí 2151 pochodujících vojáků, hasičů, policistů, celníků a strážníků a lidem. K vidění bude i 236 kusů techniky.

Začátek je na programu v neděli 28. října ve 14:00 hodin. Přehlídka by měla končit okolo 15:05.