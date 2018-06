Česko nesmí koupit mobilní radary z Izraele. Výbor NATO to zakázal

Podle bezpečnostního výboru NATO není možné, aby byl do aliančního systému zapojen systém, který nepochází z členské země NATO. Týká se to i nákupu mobilních radarů pro české armádu za asi 3,5 miliardy korun z Izraele. Dnes to sdělilo tiskové oddělení ministerstva obrany.

Výbor NATO bude podle českého ministerstva hledat řešení problému, protože se týká více členských států aliance. Radary chce Česká republika koupit z Izraele od státního podniku Elta Systems, nákup osmi přístrojů má stát asi 3,5 miliardy korun. Podpis smlouvy byl už několikrát odložen. Když minulý ministr obrany Martin Stropnický (ANO) odcházel z funkce, zakázku označil za připravenou k uzavření. ČTĚTE TAKÉ: Šlechtová musí rozhodnout o nákupu radarů. Jsou zastaralé, řekl Babiš Jeho nástupkyně Karla Šlechtová (za ANO) ale uzavření tendru odložila. Vadilo jí to, že český kybernetický úřad nedal jasné stanovisko k zapojení radarů do systému NATO. Náčelník generálního štábu Aleš Opata ve středu uvedl, že potíže se zapojením byly odstraněny. Dnešní zprávu Opata označil za novou informaci. Podle Šlechtové jsou problémy od toho, aby se řešily. Šlechtová nedávno prohlásila, že ministerská inspekce zjistila u některých dosud neukončených tendrů závažná pochybení. Obrátila se proto na Vojenskou policii. Mluvila v této souvislosti především právě o radarech. Záležitostí se na počátku týdne zabývalo i předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) poté řekl, že se domluvil se Šlechtovou na postupu ohledně nákupu. ČTĚTE TAKÉ: Poslanci schválili vojenské mise, včetně Pobaltí. Vyjdou až na 2,4 miliardy

Autor: ČTK