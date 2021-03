Česko brzdí pomalé očkování: Data ukazují, že kulháme za Slovenskem i Polskem

Po osmdesátnících, zdravotnících a učitelích se od pondělí může hlásit do centrálního rezervačního systému na webové adrese crs.uzis.cz pro očkování další skupina. A tou jsou lidé starší sedmdesáti let. Má to ale hned dva háčky.

Vakcína proti koronaviru v Česku. Jedním z míst, kde očkování probíhá, je Očkovací centrum na Černé louce v Ostravě. | Foto: FN Ostrava/Beáta Kapošváry

Tím prvním je to, zda se rozhodnou využít funkce praktických lékařů, nebo očkovacích center. „Pokud se pacient přihlásí do centrálního rezervačního systému, nemůže být očkován praktikem,“ upozornila mluvčí Sdružení praktických lékařů Markéta Pudilová. Pokud se tedy chce člověk očkovat u svého praktického lékaře, musí se ozvat jemu. Ten si ho zaregistruje sám. Ve druhém případě si půjde pro vakcínu do očkovacího centra. V obou případech se ale sedmdesátníci i další lidé načekají. Zatím bylo očkováno 6,1 vakcín na sto obyvatel. Jsme tak pomalejší než všechny sousední země. Například na Slovensku to bylo osm dávek, v Polsku 8,6 dávky na stejný počet lidí. Dvě pětiny seniorů V přepočtu to znamená, že plně očkováno, tedy oběma dávkami, bylo 239,8 tisíce lidí, pouze jednou pak 413,4 tisíce. Registrace očkování: Hlásit se mohou i lidé nad 70 let. Kde a jak žádost vyplnit Přečíst článek › A jak je na tom prioritní skupina, tedy osmdesátníci? „Bylo vykázáno očkování u 183,3 tisíce osob ve věku 80+,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví. To jsou jen dvě pětiny jejich celkového počtu. Důvodem je malé množství dávek i často pomalá distribuce.