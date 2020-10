Patnáct ventilátorů darovalo rakouské ministerstvo vnitra, 30 pochází od rakouského Červeného kříže. Ministerstvo zdravotnictví má ve skladu SSHR kromě toho uloženo dalších 44 plicních ventilátorů.

Přehled o celkové humanitární pomoci má podle Švagra Hasičský záchranný sbor. "Co je týká Správy státních hmotných rezerv, tak my v tuto chvíli máme úkol pořídit 200 nových plicních ventilátorů do pohotovostních zásob," dodal Švagr.

Hasiči také v noci na dnešek přivezli z Maďarska 150 ventilátorů, které složili ve skladu ve Zbirohu na Rokycansku. Odtud budou distribuovány podle požadavků Ústředního krizového štábu nebo ministerstva zdravotnictví. V předchozích dnech už ČR převzala zásilku 30 přístrojů z krizových zdravotnických zásob EU, jež byly uloženy ve skladech v pražské Nemocnici na Bulovce. Dále se jedná o dodání 105 ventilátorů z Nizozemska.

Pomůže i NATO

Požadavek na ventilátory vložil Hasičský záchranný sbor do systému CECIS, což je společný komunikační a informační systém unijních zemí pro mimořádné události. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) před týdnem uvedl, že o plicní ventilátory a přístroje pro podporu plicních funkcí hasiči požádali pro případ, že by nestačily tuzemské kapacity. V minulém týdnu takto hasiči požádali také o nemocniční lůžka.

Další ventilátory má poslat do ČR i Severoatlantická aliance (NATO). Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) NATO schválilo poslání 60 přístrojů z aliančních zásob. V nemocnicích by mohlo pomoci také 182 plicních ventilátorů CoroVent vyvinutých na jaře ve spolupráci s ČVUT a vyrobených za peníze z dobročinné sbírky.