Počasí v Česku bude v následujících třech týdnech aprílové, meteorologové očekávají výraznější změny a časté střídání teplotně nadprůměrných a podprůměrných dní. Až v týdnu od 6. dubna předpokládají ustálenější a teplejší počasí. Srážkově bude období příštích čtyř týdnů jako celek průměrné. Výhled počasí dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil na svém webu.

Jarní počasí, ilustrační foto | Foto: ČTK

Jako celek bude období od 16. března do 12. dubna teplotně průměrné. Stálejší počasí očekávají meteorologové ale až druhý dubnový týden, kdy maximální denní teploty vystoupají v průměru k 15 stupňům Celsia. V týdnech od 16. března do 5. dubna se průměr maximálních denních teplot bude pohybovat od deseti do 12 stupňů Celsia.