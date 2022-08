Na Plzeňsku a Rokycansku platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před povodněmi do nedělního rána, v Praze a okolí do dnešní půlnoci. Právě v hlavním městě dnes vydatně pršelo, například na stanici Praha-Libuš spadlo za pět hodin přes 50 milimetrů srážek.

Dnes v 17:30 byla na třetím stupni pouze Klabava v Hrádku. V Rokycanech a v Nové Huti byla na prvním stupni. Říčka Klabava se při silnějších deštích často rychle zvedne. Druhý stupeň měl vpodvečer Holoubkovský potok v Rokycanech. Potok Botič pak byl na prvním stupni v Průhonicích a Jesenici u Prahy, kde se ale přes den dostal těsně pod třetí stupeň. První stupeň pak platil i na Skalici v Zadním Poříčí na Příbramsku.

Hasiči měli kvůli dešti v hlavním městě více než 50 výjezdů. Odčerpávali například vodu z podchodu pod nádražím Praha-Vršovice. Ve stanici byl kvůli tomu omezen provoz, několik spojů v ní nezastavovalo. Vodu hasiči čerpali také třeba z podchodu v Ukrajinské ulici nebo z garáží v Sámově ulici ve Vršovicích. Ve Středočeském kraji měli hasiči do dnešního rána kvůli dešti téměř 80 výjezdů.

Nejvíc pršelo na jihozápadě a v okolí Prahy. Hladiny řek mohou dále stoupat

Problémy byly na železnici. Voda zaplavila kolejiště ve stanici Mirošov na Rokycansku. Vlaky dočasně nahradily autobusy. U Nelahozevsi pak do kolejí spadl strom, což zkomplikovalo provoz na hlavní železniční trati z Prahy do Ústí nad Labem. Vlaky tam jezdily po jedné koleji a nabíraly zpoždění.

Déšť ovlivnil také sportovní soutěže. Golfový turnaj Czech Masters byl ve třetím kole přerušen kvůli podmáčenému hřišti. Akce ve středočeském Vysokém Újezdu se dohraje v neděli na 54 jamek. Kvůli nezpůsobilému terénu se nehrálo ani utkání čtvrtého kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Hradcem Králové. Zápas je přeložen na pondělí.

Pršet by mělo i v neděli, ovšem hlavně na východě země. Na Moravě a ve Slezsku budou až do pondělního dopoledne deště vydatné. Ojediněle by tam mohlo spadnout kolem 50 milimetrů srážek.

Déšť rozvodnil Botič v Praze

Potok Botič v Praze je momentálně na druhém ze tří povodňových stupňů, podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) může hladina stoupnout i na nejvyšší, třetí stupeň. Meteorologové proto vydali výstrahu. Hasiči kvůli vytrvalému dešti zasahují v hlavním městě na několika místech. Voda například zaplavila podchod na nádraží ve Vršovicích. Hasiči o tom informovali na svém twitteru.

Takzvaná povodňová pohotovost ČHMÚ platí v Praze a Černošicích od 15:10 do půlnoci. Podle meteorologů se nebezpečí netýká jen Botiče, ale i dalších menších toků v okolí metropole. Lidé by mimo jiné měli omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pád stromů.

Hasiči od pátečního večera evidují několik desítek výjezdů, nejčastěji k popadaným větvím nebo k odčerpávání vody ze zaplavených míst. "Čerpáme vodu v oblasti Vršovic a Nuslí, třeba z podchodu v ulici Ukrajinská nebo z garáží v ulici Sámova," uvedli hasiči dnes před 15:00. Kvůli zaplavenému podchodu je omezen provoz vlaků ve stanici Praha-Vršovice, některé spoje ve stanici nezastaví. "Není bezpečný výstup a nástup cestujících," uvedly České dráhy na svém twitteru.

Problémy jsou také na hlavní železniční trati z Prahy do Ústí nad Labem. U Nelahozevsi spadl do kolejí strom, provoz je proto veden pouze po jedné koleji. Vlaky tak mohou nabírat až 15 minut zpoždění. Podle webu Českých drah by mělo omezení trvat zhruba do 16:00, čas je ale pouze orientační.

Kvůli nepříznivému počasí a nezpůsobilému terénu se dnes nebude hrát utkání čtvrtého kola první fotbalové ligy mezi pražskými Bohemians 1905 a Hradcem Králové.

Od pátku do dnešního rána napršelo nejvíce v okolí Plzně a v pásu táhnoucím se severojižním směrem přes Prahu a Středočeský kraj. Za 24 hodin tam spadlo 20 až 50 milimetrů vody, ve stanici Zbiroh Švabín dokonce téměř 85 milimetrů.

Klabava je na třetím stupni

Hasiči kvůli povodním vyjížděli v Plzeňském kraji k desítkám případů. Nejhorší byla situace na Plzeňsku a Rokycansku. Na Klabavě byl vyhlášen třetí povodňový stupeň.

Dobrovolní hasiči se v Mirošově na Rokycansku od noci z pátka na sobotu potýkali s vodou, která se valila do obce po vydatných deštích. Nejvíce je dnes zaměstnávala voda, která se valila do křižovatky od Příkosic.

Na západě Česka hrozí silné bouřky. Východ čekají vedra

Voda křižovatku v Mirošově zcela zaplavila, hasiči ji odčerpávali do koryta Příkosického potoka. „Zemina z polí nad Mirošovem nám ucpala kanalizaci. Voda zaplavila frekventovanou křižovatku v centru, dostala se na pozemky tří domů. Spadlo opravdu extrémní množství dešťové vody za velmi krátkou dobu," řekl starosta Mirošova Vlastimil Sýkora. V sobotu v podvečer se situace začala zklidňovat. „Kanalizační četa začne hned v pondělí zjišťovat škody," dodal Sýkora.

Rokycansko noční déšť zasáhl nejvíce. Už v jednu hodinu v noci překročila v Hrádku u Rokycan řeka Klabava první povodňový stupeň, na něm však nezůstala a vystoupala až na třetí povodňový stupeň, když kulminovala ve čtyři hodiny odpoledne na 215 centimetrech. Ještě v pátek měla hladina v řece pouhých 25 centimetrů.

V Hrádku museli dnes hasiči přistoupit ke stavbě protipovodňových hrází. „Při vydatných deštích se voda z potoků nad Dobřívem a od Mirošova začne vlévat do Klabavy, tím jsme vždy nejvíce ohroženi. Hrozilo vytopení jedné z budov v areálu železáren. Nyní už je situace naštěstí klidnější. Voda postupně klesá, Klabava je od dnešní 18. hodiny na druhém povodňovém stupni," informovala starostka Hrádku u Rokycan Marcela Sobotková.

„Každých deset minut voda v řece klesá. V 17 hodin byla voda ještě na 205 centimetrech a nyní jsme na 152 centimetrech. Vypadá to už dobře," doplnil před osmou hodinou večerní tajemník města Jiří Drnec. „Bylo hrozné sledovat, jak Klabava odpoledne stoupala. Vypadalo to, že je dvakrát tak široká než obvykle," řekl jeden z obyvatel Hrádku u Rokycan.

Podle meteorologů by srážky na západě Čech měly postupně slábnout.