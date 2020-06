"Počasí nad střední Evropou nadále ovlivňuje zvlněné frontální rozhraní, v jehož důsledku se nadále budou vyskytovat silné a velmi silné bouřky provázené zejména intenzivními srážkami a kroupami," uvedl ČHMÚ.

Silné deště potrápily hasiče například na Blanensku a Brněnsku. Během nedělního odpoledne vyráželi hned k několika událostem v okresech Blansko a Brno-venkov.

Více zde:

„Na dvou místech jsme zasahovali v Boskovicích. Odčerpávali jsme vodu z laguny a ze zaplaveného parkoviště před obchodním domem. Vyjížděli jsme taky k jednomu spadlému stromu do Čebína,“ popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

Na Vysočině měli hasiči kvůli bouřkám od dnešních 18:00 přes 40 výjezdů. Nejvíc práce s odčerpáváním vody a odklízením vyvrácených stromů ze silnic měli do 20:30 na Třebíčsku a Žďársku. Vyplývá to z jejich webu. Místy stoupají hladiny řek. První povodňový stupeň, tedy bdělost, platí na Želetavce v Jemnici na Třebíčsku a na říčce Šlapance v Mírovce u Havlíčkova Brodu. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav.

Výjezdy začaly hasičům v kraji přibývat hlavně po 19:00. Stromy z vozovek už odklízeli například ve Starči, Budkově, Čáslavicích na Třebíčsku nebo v Třebíči - Borovině. Čerpání vody je kromě některých míst Třebíčska zaměstnávalo třeba v Křižanově, Bobrové u Nového Města na Moravě nebo ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem.

Metr vody v obci

Bouřky doprovázené přívalovými dešti prudce zvedly také hlavně menší toky na Šumpersku a Olomoucku. Nejhorší je situace na Oslavě v Dlouhé Loučce a Oskavě v Šumvaldu. Hasiči převážně čerpají vodu ze zatopených sklepů.

„Na místo míří čluny,“ sdělili hasiči. Podle místostarosty Šumvaldu Miroslava Kokošky déšť prudce zvedl hladinu Dražůvky, přítok Oskavy.

„Přes cestu a dvory rodinných domů se valila voda. Metr vody prošel obcí. Bylo potřeba evakuovat několik osob,“ popsal situaci hodinu před půlnocí.

Více zde:

Výstraha před bouřkami platí od nedělních 13:00 do pondělních 02:00 pro celou Moravu, Vysočinu, téměř celý Pardubický kraj, východní část jižních Čech a část Královéhradeckého kraje.

Zejména v části východních Čech a na západní, střední a severní Moravě budou bouřky velmi silné, srážkový úhrn tam může být ojediněle i vyšší než 55 milimetrů. Ve zbytku východní poloviny území by se úhrny měly pohybovat okolo 35 milimetrů.

Stoupnou hladiny řek

Hladiny budou stoupat zejména na tocích, které odvodňují Králický Sněžník, Jeseníky a část Českomoravské vrchoviny. Mohou dosáhnout prvního stupně povodňové aktivity. "V oblastech zasažených intenzivnějšími srážkami nelze, zejména na menších tocích, vyloučit krátkodobé dosažení i vyšších povodňových stupňů," uvedl ČHMÚ.

Přívalový déšť také může lokálně zatopit podchody, podjezdy a sklepy nebo podemlít silnice. "Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami," dodali meteorologové. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky nebo volně položené předměty a nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.