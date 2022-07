Jeden ze zásahů zavedl pražské hasiče kolem sobotní druhé hodiny do ulice U Pernikářky, kde spadl strom na silnici. Za pomocí motorové pily kmen rozřezali a odklidili mimo vozovku.

Bouřka v sobotu odpoledne zkomplikovala provoz na Letišti Václava Havla. Jak potvrdila mluvčí Letiště Praha Eva Krejčí, okolo 13. hodiny bylo asi na půl hodiny pozastaveno odbavení letů. Letadla, která měla odletět z Prahy, tak nenabrala výrazné zpoždění.

Významněji se špatné počasí odrazilo pouze na letu z Londýna do Prahy. Podle mluvčí byl stroj odkloněn do Drážďan, kde pilot čekal na lepší počasí. Když bouřka ustala, zamířilo letadlo do Prahy.

Extrémní vedra v Evropě neustávají. Čeká nás ještě horší období, tvrdí odborníci

V sobotu večer se bouřka přehnala středními Čechami, kde měla mimo jiné za následek popadné tři desítky stromů v úseku zhruba jednoho kilometru, které zablokovaly silnici z Mníšku pod Brdy ve směru na Kytín. Kalamitu způsobenou průtrží mračen a vichrem zvládli hasiči odklidit přes noc.

„Původně to vypadalo, že silnice bude kvůli popadaným stromů uzavřená až do pondělí, ale hasiči vše do neděle zvládli,“ potvrdila mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

Situaci ve středních Čechách jsme sledovali také ZDE:

Sobotní bouře ve středních Čechách lámala stromy, odnesla i střechu a stánky

Spadané stromy komplikovaly v sobotu večer provoz i na dálnici D4 ve směru na Strakonice. Kvůli likvidaci následků byla komunikace nějakou dobu uzavřena. „V tomto případě se jednalo popadané stromy v úseku zhruba šesti kilometrů,“ doplnila k události policejní mluvčí Michaela Richterová.

Poprask způsobily vichr a liják i na tradiční Anenské pouti v Horoměřicích u Prahy, která byla předčasně ukončena. Vítr odnesl nejen prodejní stánky, ale i část střechy z místní stodoly.

Nebezpečí vzniku požárů

Výstraha před velmi silnými bouřkami s vysokým stupněm nebezpečí platila pro severovýchodní část Středočeského kraje do sobotních 16:00. V dalších částech Česka očekávali meteorologové silné bouřky s nízkým stupněm nebezpečím do sobotních 21:00.

Nejlepší počasí na dovolenou v Česku? Meteorolog prozradil nejideálnější datum

„S větším předstihem opět není možné přesně lokalizovat místo se silnou bouřkou, která ještě nevznikla, a zároveň je odvážné nějakou část území natvrdo vynechat. Každopádně nepočítáme s velkoplošným výskytem silných bouří, ale pouze s menším rozsahem nadlimitních jevů, které se vyskytnou v rámci rychle postupujících pásů srážek přes celou republiku k východu,“ uvedli meteorologové na facebooku.

I přes bouřky dál zůstává v platnosti upozornění ČHMÚ na nebezpečí vzniku a šíření požárů a na Moravě a ve Slezsku před vysokými teplotami.