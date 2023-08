Západ Česka dnes zasáhnou bouřky. Celou zemi budou v dalších dnech trápit vedra

ČTK

V Česku bude ode dneška do úterý až 34 stupňů Celsia a na jihu a východě Moravy vydrží tropická vedra zřejmě až do soboty. Dnes odpoledne a večer budou také na západě a severozápadě Česka silné bouřky. Oznámil to dnes ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Před vysokými teplotami varovali meteorologové již dříve, nyní výstrahu rozšířili na celé Česko.

Bouřky - Ilustrační foto | Foto: Deník/Radek Cihla