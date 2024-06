Vytrvalé deště zvedly hladiny šumavských řek Ostružná v Kolinci a Křemelná ve Stodůlkách na Klatovsku na druhé povodňové stupně. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. První stupeň je také v Berounce v Plzni na Bílé Hoře. Kvůli stromu spadlému na trať u České Kubice na Domažlicku stojí doprava na trati do Německa do obce Furth im Wald, řekl ČTK mluvčí drážních hasičů Martin Kavka. Před stromem bezpečně zastavil mezinárodní expres.

Déšť zvedá hladiny toků v Klatovech, sobota ráno. | Video: Deník/Daniela Loudová

Meteorologové varovali, že kvůli vydatným srážkám a nasycení půdy bude o víkendu prudce stoupat hladina Mže a Radbuzy na západě Čech až na třetí stupeň povodňové aktivity. Platí tam povodňové ohrožení s extrémním stupněm nebezpečí. Na tocích odvodňujících Šumavu očekávají meteorologové dosažení prvního povodňového stupně.

Ostružná v Kolinci měla k 8:00 výšku hladiny 80 centimetrů a průtok 10,5 metru krychlového za sekundu, v pátek ve stejnou dobu byla hladina na 40 centimetrech a průtok byl 1,76 metru krychlového za sekundu. Hladina stále stoupá. Křemelná stoupla z pátečních 42 centimetrů a 3,91 metru krychlového za sekundu na současných 127 centimetrů a průtok 35,2 metru krychlového za sekundu.

Podle dat z pozemních srážkoměrů spadlo v Plzeňském kraji za posledních 24 hodin nejvíc deště na Šumavě. V Prášilech to bylo 36,7 milimetru, na Špičáku 35,4, v Hojsově Stráži 33,3 milimetru.

Krajští hasiči zatím neměli v souvislosti s počasím zvýšený počet výjezdů. Za dnešek ukončili podle aktualizované statistiky devět zásahů technické pomoci, z toho čtyřikrát se jednalo o odstranění stromu, jednou čerpání vody a jednou odstranění nebezpečných stavů.

Zatím nejhorší předpověď se týká Úhlavy, která by dle předpokladů měla dosáhnout až třetího povodňového stupně. Stejně tak obyvatele v Klatovech a okolí děsí stav hladiny Drnového potoka. Lidé se obávají nejhoršího, jelikož v Lubech už ráno chybělo jen pár desítek centimetrů, aby se vylil. „Sledujeme všechny možné radary a bojíme se, že nás voda vytopí. Nejvíce nás ale štve, že se tady nic nedělá s tím mostem. Upozorňujeme na to opakovaně. Jsou tady staré tzv. Benešovky, což jsou betonové díly, které jsou spojené a uprostřed je přepážka, kde když se zasekne klacek, tak se to ucpe a všechna voda začne téct kolem a to je konečná pro nás. Jde voda do obytné části Lub. S tímhle by se mělo něco dělat a ne stavět jiná opatření za miliony, tohle předělat by nám pomohlo nejvíce,“ řekla obyvatelka Lub, která se byla v sobotu ráno podívat na stav vody u cyklostezky v Lubech.

Hasiči ve středních Čechách od pátku vyjížděli kvůli dešti ke třem desítkám případů. Nejčastěji čerpali vodu nebo odstraňovali spadlé stromy či jiné nebezpečí. Nejvíce zásahů, 12, měli na Kladensku, uvedli dnes ráno krajští hasiči na síti X.

Od pátečních 15:00 do dnešních 6:00 hasiči zasahovali u 29 mimořádných událostí v souvislosti s počasím. „Nejvíce zasaženým okresem bylo Kladno, dále Beroun a Praha-západ. Nejvíce jsme vyjížděli na čerpání vody, popadané stromy a jiné nebezpečí,“ uvedli hasiči. V deseti případech čerpali vodu, v osmi případech odstraňovali popadané stromy a sedmkrát vyjížděli k nebezpečným stavům.

Například v kladenské části Tuchoraz hasiči několik hodin odstraňovali pomocí velkokapacitního čerpadla lagunu, která se vytvořila po přívalovém dešti. „V nejhlubších místech dosahovala voda 1,5 metru. Na místo jsme vyslali velkokapacitní čerpadlo, které odčerpává nahromaděnou vodu. ČEZ odpojil oblast od elektrické energie a Policie ČR zde uzavřela provoz,“ informoval mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Později doplnil, že odčerpání vody trvalo několik hodin.

Do Brandýsku vyjížděli stabilizovat narušenou obvodovou zeď garáže, pomocí výdřevy ji provizorně zajistili. V Hostivici u Prahy zasahovali u rozvodněného potoka, kam bylo nutné navézt pytle s pískem.