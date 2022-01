Řidiči v Královéhradeckém kraji by měli být opatrní především na Trutnovsku a v Krkonoších, kde dnes ráno padal déšť se sněhem. Sněhové přeháňky zasáhly Náchodsko a Rychnovsko, uvedli silničáři. Teploty se dnes ráno pohybovaly v kraji kolem nuly, na horách od minus jednoho do minus pěti stupňů.

Silnice v Ústeckém kraji jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na horách hustě sněží a kvůli silnému větru hrozí tvorba sněhových jazyků. Kvůli srážkám, které jsou v nížinách dešťové či smíšené, je snížená viditelnost. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů.

"Aktuálně jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Na horách chumelí," řekl dnes ráno ČTK dispečer ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Ve vyšších polohách hrozí námraza. Na vedlejších komunikacích leží místy v nížinách uježděná vrstva sněhu.

Na Vysočině jsou silnice také s opatrností sjízdné. Po solení jsou hlavní tahy mokré, zledovatělý sníh leží jen na výše položených lesních úsecích. Kvůli sněžení, které přešlo v neděli večer hlavně přes severní část kraje, vyjížděli silničáři s 63 vozy. ČTK to řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Aleš Hubený.

"Následně podle výstrahy přišel silnější vítr, takže nám to trochu silnice vyfoukalo. Nad ránem už jsme nemuseli jet s tolika auty," řekl Hubený. Sněžilo především na Havlíčkobrodsku a Žďársku a v okolí Humpolce na Pelhřimovsku.

Pozor na námrazu

I na silnicích v Moravskoslezském kraji musí dávat řidiči větší pozor. Se zvýšenou opatrností je třeba jet například po silnicích v Jeseníkách v okrese Bruntál. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice na Bruntálsku jsou po chemickém ošetření mokré. V oblasti jsou sněhové přeháňky nebo prší se sněhem, fouká silný vítr a místy jsou mlhy. Podobná situace je na Novojičínsku, kde je navíc na některých silnicích nižších tříd slabá vrstva nového sněhu krytá posypem.

Na Frýdecko-Místecku jsou také silnice mokré a fouká vítr. Pro nákladní vozy těžší 12 tun je nadále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit a v kopcích je ledovka.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou zataženo, na Vsetínsku se sněhovými přeháňkami. Místy, především na Uherskohradišťsku a Vsetínsku, musejí řidiči počítat s nárazy větru, které dnes mohou podle meteorologů přechodně dosahovat rychlosti až 65 kilometrů v hodině. Teploty se v kraji ráno pohybovaly od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia.

Vozovky na Vsetínsku mohou dnes ráno místy namrzat, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Silnice nižších tříd v horských oblastech okresu pokrývá v lesních úsecích nesouvislá uježděná vrstva sněhu do pěti centimetrů krytá posypem. Také tam by motoristé měli při jízdě dbát zvýšené opatrnosti, stejně jako na vlhkých a mokrých silnicích na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Vozovky na Kroměřížsku jsou většinou suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Pro těžká nákladní vozidla je od 6. ledna kvůli ledovce na vozovce uzavřeno 20 kilometrů silnice I/56 mezi Horní Bečvou na Vsetínsku.