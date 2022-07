V týdnu se postupně oteplí nad 30 stupňů. Více pršet má jen ve čtvrtek

Počasí v Česku by v nadcházejících dnech mělo získat výrazně letní charakter. Postupně se bude oteplovat až nad tropických 30 stupňů Celsia. Na konci víkendu by mohlo být i 36 stupňů. Přeháňky budou spíše ojedinělé, více pršet má pouze ve čtvrtek. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Vedra, dívky se fontáně - ilustrační foto | Foto: ČTK