Mrznout a sněžit bude v ČR dál. Teploty mohou spadnout k minus devíti stupňům

Při ledovce hrozí úrazy při uklouznutí i problémy v dopravě. Meteorologové doporučují, aby lidé venku chodili opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by podle nich měli vycházení ven omezit. Také řidiči by měli jezdit obezřetně a při plánování cesty počítat s časovou rezervou. Stejně jako při ledovce i při mrznoucích mlhách a při námraze by měli snížit rychlost kvůli nebezpečí smyku.