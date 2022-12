Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před ledovkou platila do úterních 09:00 v celém Karlovarském a Ústeckém kraji, v západní a severní části Středočeského kraje a v menších částech krajů Plzeňského a Libereckého. Zejména na jihovýchodě země se mohou tvořit sněhové jazyky.

Kvůli ledovce jsou nesjízdné některé silnice v Praze a středních Čechách, jiné jsou sjízdné jen s obtížemi. Téměř všechny autobusové linky pražské příměstské MHD mají proto zpoždění, některé vůbec nevyjely. Většina linek, které na trasu vyjely, nezajíždí do některých zastávek. Problémy jsou hlavně západně od Prahy. Také v Libereckém kraji některé autobusy ráno nevyjely nebo nezajížděly do všech míst. Spíše nesjízdné jsou některé úseky silnic i v Jihomoravském kraji, rovněž tam autobusové spoje proto některé zastávky vynechávají.

Silničáři v pohotovosti. Na pomoc kvůli sněhu opět povolávají traktory zemědělců

Silně namrzlá silnice je třeba v obci Čistá na Rakovnicku, auta tam nemohou vyjet. Problémy jsou podle středočeské správy a údržby silnic na Kladensku a kolem Mnichova Hradiště. Také v Olomouckém kraji komplikuje provoz ledovka, na silnici z Hněvotína do Lutína několik automobilů sjelo ze silnice. V tomto úseku uvízl i autobus. Na namrzající vozovky upozorňuje správa silnic hlavně na Olomoucku, Šumpersku a Jesenicku. Nesjízdná je silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, celý úsek je podle silničářů pod ledem

Od pondělního večera byla téměř osm hodin neprůjezdná dálnice D6 na Lounsku. Ve tříkilometrovém úseku u Lubence se srazilo několik vozidel, mezi nimi dva autobusy a dvě nákladní auta. Dva zraněné transportoval do nemocnice vrtulník. Provoz byl obnoven dnes v 01:30. Kvůli hromadné nehodě byla zavřená i D1 u Nového Jičína ve směru na Ostravu. Zprůjezdnit se ji podařilo přibližně po šesti hodinách v 05:15.

Mnoho nehod se stalo i v úterý ráno. Například na silnici I/13 ve směru od Děčína před Českou Kamenicí se srazilo pět aut. Událost se obešla bez zranění, místo je ale špatně průjezdné.

Problémy způsobuje i sníh

Vedle ledovky působí řidičům problémy sníh, například na jesenické straně Moravskoslezského kraje. Na Bruntálsku jsou místa, kde se tvoří sněhové jazyky nebo závěje a kvůli přeháňkám je tam snížená dohlednost. Uzavřeno je několik místních silnic, například I/11 mezi Bruntálem a Horním Benešovem. Na silnici v Lichnově-Dubnici brání průjezdu uvízlý autobus.

Bílé Vánoce by mohli lidé prožít jen na některých místech Česka, ukazují data

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Také v Pardubickém kraji se na několik místech tvoří sněhové jazyky a závěje, které brání dopravě. Uzavřené jsou některé úseky nejmenších komunikací v okolí Hlinska, kde jsou i zapadlá osobní auta. Neprůjezdné jsou silnice z Vojtěchova do Kladna, z Ctětína do Ctětínku a z Pokřikova do Oldříše. Sněhové jazyky komplikují provoz i na silnici I/50 mezi Bánovem a Bystřicí pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji.

Mrazivé počasí končí. Vánoce budou bez sněhu, tvrdí meteorologové