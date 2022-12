Silničáři v pohotovosti. Na pomoc kvůli sněhu opět povolávají traktory zemědělců

Na severní Moravě, ve Slezsku, na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku bude do úterního rána vát silný vítr s nárazy do 70 kilometrů v hodině, na horách až do 90 kilometrů v hodině. V těchto oblastech se tak budou místy tvořit sněhové jazyky a silný vítr bude přispívat také k tvorbě silné námrazy, která může mít podle meteorologů tloušťku přes tři centimetry.

Se slábnutím větru bude pravděpodobnost tvorby sněhových jazyků i silné námrazy klesat. Na severovýchodě vydrží větrné počasí ale i během úterý, doplnili meteorologové.

Dálnice uzavřely hromadné nehody

Dálnice D6 na Lounsku byla po hromadných nehodách zavřená téměř osm hodin. Silničáři provoz u Lubence na 77. kilometru obnovili dnes po 01:30. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. V místě ale stále hrozí náledí, řidiči proto musí být opatrní. V pondělí si nehody na D6 vyžádaly okolo 40 zraněných.

Policie dálnici uzavřela v obou směrech v pondělí před 18:00. Mluvčí policie Ilona Gazdošová ČTK řekla, že se v místě srazilo 14 vozidel, mezi nimi dva autobusy a dvě nákladní auta. Nehody se staly na tříkilometrovém úseku. Zasahovali u nich záchranáři ze čtyř krajů. Dva zraněné transportoval do nemocnice vrtulník.

Bílé Vánoce by mohli lidé prožít jen na některých místech Česka, ukazují data

Téměř šest hodin byla po hromadné nehodě neprůjezdná dálnice D1 u Nového Jičína ve směru na Ostravu. Auta se srazila před exitem u Mankovic na Novojičínsku. Přibližně od 05:15 je dálnice opět otevřená. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC).

Nehoda se stala v pondělí před 23:30 na 320. kilometru dálnice. Tvořily se kolony. Řidiči se mohli místu nehody vyhnout přes sjezd na 311. kilometru u Bělotína.

Praha a Středočeský kraj

Dopravu v Praze a Středočeském kraji komplikuje ráno ledovka. Některé silnice jsou kvůli ní nesjízdné, jiné jsou sjízdné pouze s obtížemi. Téměř všechny autobusové linky příměstské MHD mají proto zpoždění, některé vůbec nevyjely. Problémy jsou hlavně západně od Prahy. Na twitteru o tom informovala Pražská integrovaná doprava (PID).

Ráno nejely například některé pravidelné spoje v okolí Mělníka či Mladé Boleslavi. Většina linek, které na trasu vyjely, pak nezajíždí do některých zastávek. PID všechny omezení aktualizuje na svém webu.

Mrazivé počasí končí. Vánoce budou bez sněhu, tvrdí meteorologové

Silnice ve Středočeském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, na většině míst je ledovka. Nejhorší je situace na Kladensku a kolem Mnichova Hradiště, řekl ČTK pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Policisté evidují zvýšené množství menších nehod. V Čisté na Rakovnicku je podle nich tak namrzlá silnice, že řidiči nemohou vyjet.

„Nejhorší to bylo na Kladensku a část kolem Mnichova Hradiště a Mělníka, tam jsme měli problémy s velkou ledovkou,“ uvedl dispečer. V noci a nad ránem vyjeli cestáři se 142 sypači.

„Nehod a havárií je více, ale zatím bez vážnějších následků,“ řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. V obci Čistá na Rakovnicku je podle ní silně namrzlá silnice a auta nemohou vyjet. Hasiči řešili od pondělního večera v souvislosti s náledím 12 událostí. „Nehody byly pouze čtyři, ale další zásahy se týkaly technické pomoci a situace, kdy auta nejsou schopna po zledovatělé silnici pokračovat,“ řekl mluvčí hasičů Jan Sýkora.