Počátek příštího týdne bude ještě chladný, přes noc bude mrznout, poté se ale už bude postupně oteplovat. Teplotně však budou následující čtyři týdny normální, případně slabě podnormální. Z obvyklých hodnot by nemělo vybočit ani množství srážek, přičemž sušší má být zejména příští týden. Vyplynulo to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Mráz - ilustrační foto | Foto: ČTK

Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům. V dalších týdnech bude pokles nočních teplot pod nulou spíše výjimečnou záležitostí, uvedli meteorologové.