Teploty klesaly hluboko pod bod mrazu hlavně v místech, kde se v noci na delší dobu vyjasnilo. Kromě Orlického Záhoří bylo dnes nad ránem velmi chladno také v Hošťálkové na Vsetínsku. Teplota tam klesla na minus 24,3 stupně Celsia. O půl stupně tepleji bylo v Rýmařově na Bruntálsku. Pod minus 22 stupňů se teplota dostala například v Opavě.

Teplota v Orlickém Záhoří spadla hluboko pod nulu, bylo tam -27

Meteostanice v Orlickém Záhoří na Rychnovsku dnes zaznamenala dosud nejnižší letošní naměřenou teplotu v ČR. Teplota tam ráno klesla až na minus 27,0 stupně Celsia. ČTK to dnes řekl amatérský meteorolog Antonín Vojvodík, který místo pro meteostanici vytipoval. Meteostanice v Orlickém Záhoří od roku 2014 automaticky odesílá data do hradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Původně meteorologové uváděli asi o stupeň vyšší teplotu, nešlo ale ještě o minimální hodnotu.

Stanice "Orlické Záhoří 2" je v mělké mrazové kotlině v nadmořské výšce 683 metrů kousek od říčky Divoká Orlice, která tvoří hranici s Polskem. "V Orlickém Záhoří je několik stanic, ta naše naměřila v 07:00 minus 27 stupňů Celsia. Je to v ČR nejnižší naměřená teplota letošní zimy," řekl ČTK Vojvodík.

Tato meteostanice v Orlickém Záhoří stojí od roku 2013 a od února 2014 je zařízen přenos přes ČHMÚ. Podle něj tam může za příhodných podmínek klesnout v zimě teplota až k minus 40 stupňům. Nejnižší potvrzenou teplotu stanice v Orlickém Záhoří naměřila 7. ledna 2017, a to minus 33,2 stupně. "Podle situace z počátku února 2012 se tam dá předpokládat, že minimální teplota tam klesla zhruba k -38 stupňů Celsia. Majitelka polské Sudetské Boudy, co je přes Divokou Orlici pár desítek metrů od naší stanice, vykládala, že u nich naměřili na teploměru minus 40, ale není to potvrzeno," řekl ČTK Vojvodík.

Není náhoda, že tam teploty padají tak hluboko pod bod mrazu. Jde o souběh několika okolností. "Když dojde k vyjasnění a uklidnění větru, tak těžký studený vzduch klesá pomalu dolů k Divoké Orlici do mělké pánve, kde naše stanice je. Vzduchová hmota se pak nemůže před rozedněním rozptýlit a promíchat se s teplejším vzduchem," řekl ČTK Vojvodík.

Stanice zaznamenává jedny z nejnižších teplot v republice i v létě. Například v červenci 2015 tam bylo naměřeno dokonce minus 3,5 stupně.

Sníh komplikuje dopravu

Po mrazivém víkendu se v Česku na začátku nového týdne oteplí. Už dnes se teploty dostanou nad nulu na jihozápadě Čech. Od středy pak bude nad nulou i na horách a v nížinách může být uprostřed týdne místy i kolem pěti stupňů nad nulou. Ke konci týdne se sice na horách opět ochladí, v nížinách ale zůstanou nejvyšší denní teploty kolem dvou stupňů, uvádí ČHMÚ.

Srážky budou dneska sněhové, v úterý večer a ve středu od jihozápadu postupně dešťové, a to i na horách. V pátek se na hory vrátí sněžení a o víkendu by mělo sněžit i ve středních polohách.

Právě sníh dnes dopoledne komplikuje na mnoha místech Česka dopravu, řidiči by proto měli být opatrní. V Královéhradeckém a Libereckém kraji dnes ráno klesly teploty hluboko pod bod mrazu. V Libereckém kraji kamiony stále nemohou přes Oldřichovské sedlo. Uzavřená pro nákladní auta nad 12 tun je rovněž silnice číslo 379 mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku. Hrozí tam námraza, místy se tvoří sněhové jazyky.

„Máme venku veškerou techniku. Silnice udržujeme a snažíme se odstraňovat padající sníh, který přesto může zůstávat někde ležet," uvedla například Pavla Pulcová z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.