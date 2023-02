Na silnicích hrozí náledí, tvrdí meteorologové. Sněžení způsobilo problémy na D1

ČTK

V Česku se po středečním sněžení na některých místech vyjasnilo a teploty klesly pod nula stupňů Celsia, meteorologové varují před náledím. Hlavní silnice jsou podle nich ošetřené, na vedlejších by to ale ráno mohlo klouzat, a to zejména v západní polovině Čech. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom ráno informoval na twitteru. Ve středu pozdě večer způsobilo husté sněžení problémy v dopravě na dálnici D1 na Vysočině, v několika úsecích tam uvízly kamiony, provoz na dálnici se podařilo obnovit kolem půlnoci.

Sypač na silnici. Ilustrační snímek | Foto: ČTK