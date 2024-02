Česko zasáhnou vydatné deště, varují meteorologové. Hrozí rozvodnění řek

ČTK

V Krkonoších bude do pátku a v Orlických horách, kolem Králického Sněžníku a v Jeseníkách do soboty vydatně pršet, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Rozvodnit se mohou toky v povodí horního Labe a Jizery a také v Českém lese a části Šumavy. Vyplývá to z výstrahy ČHMÚ.

Pušův splav ve Dvoře Králové nad Labem v pondělí 5. února. Ilustrační snímek | Foto: Lukáš Malý