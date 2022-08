Teploty se dnes přes den pohybovaly většinou mezi 18 až 22 stupni a pršelo. V úterý zůstane převážně zataženo s občasnými přeháňkami a nejvyššími teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia, v Čechách při dešti místy jen kolem 18 stupňů. Na východě země se mohou ojediněle objevit bouřky, zatímco na západě Čech budou srážky už jen výjimečné.

Výstraha před povodněmi v části Česka trvá. Hrozí i překročení druhých stupňů

Občasné přeháňky a bouřky se budou v Česku objevovat až do konce týdne. Teploty ale budou postupně růst. Ve středu by podle aktuální předpovědi měly dosáhnou až 26 stupňů. Ve čtvrtek už budou těsně pod třicítkou, a to mezi 25 až 29 stupni, a v pátek se budou pohybovat od 26 do 30 stupňů. V sobotu mohou teploty vystoupat navzdory přetrvávajícím přeháňkám a bouřkám až na 31 stupňů, v neděli zřejmě zůstanou pod hranicí tropického dne.

Mírně nadprůměrné teploty

Následující čtyři týdny, tedy do konce srpna a poloviny září, by jako jako celek měly být podle dlouhodobého výhledu počasí teplotně i srážkově průměrné až mírně nadprůměrné. Teploty se v prvních třech týdnech předpovědi budou udržovat slabě nad dlouhodobým průměrem, čtvrtý týden předpovědi by mohl být až nadprůměrný.

Jih Moravy spláchly přívalové deště. Části Česka hrozí další extrémní srážky

„Týdenní průměry nejvyšších denních teplot v prvním týdnu předpovědi (22. až 28. srpna) očekáváme kolem 26 stupňů, v dalších třech týdnech předpovědi (29. srpna až 18. září) kolem 23 stupňů,“ uvedli meteorologové na webu.

V tomto týdnu očekávají nadprůměrné množství srážek, další tři týdny by měly být srážkově průměrné.