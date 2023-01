Odpolední teploty se dál udrží kolem 10 stupňů. Víkend přinese mírné ochlazení

ČTK

V Česku se odpolední teploty udrží do soboty poblíž deseti stupňů Celsia, v neděli se ochladí, ale jen mírně. Na většině území bude v nejbližších dnech zataženo až oblačno s přeháňkami a deštěm, na horách na severu bude ve čtvrtek sněžit, slunečněji by mohlo být v sobotu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na webu a sociálních sítích.

Pár si pořizuje selfie v centru Prahy, 1. ledna 2023 | Foto: ČTK