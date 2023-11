Česko čeká typicky podzimní týden. Přijdou přeháňky i mírné ochlazení

ČTK

Tento týden bude v Česku převládat počasí s proměnlivou oblačností, místy s přeháňkami, které budou na horách přecházet do sněžení. Postupně se mírně ochladí. Zatímco dnes se ještě nejvyšší odpolední teploty budou pohybovat v průměru kolem 12 stupňů Celsia, od středy to bude o tři stupně méně. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Chladné podzimní počasí - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock